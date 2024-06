Bolsistas do ITPS apresentam projetos das pesquisa à Fapitec

Os estudos, que estão em andamento ou concluídos, foram dissertados durante o décimo seminário do programa

Pesquisadores do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), apresentaram à Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) as pesquisas desenvolvidas no instituto. Os estudos, que estão em andamento ou concluídos, foram dissertados durante o décimo seminário do programa iniciando em Ciência e Tecnologia, na manhã desta segunda-feira (17).

O evento teve como objetivo divulgar os projetos científicos desenvolvidos no instituto, detalhando o andamento de cada um. Ao todo, 16 bolsistas participaram dos trabalhos, incluindo quatro doutores, oito graduados e quatro graduandos, com a coordenação das Doutoras Rejane Batista e Karina Leão.

O ITPS iniciou em 2022 uma pesquisa para aproveitamento da casca do coco verde, visando a produção de fertilizantes à base de biocarvão (BCFs). O projeto, apoiado pela Fapitec/SE, foi coordenado pela Drª Danielle Vieira Guimarães.

“Os estudos mostram benefícios tanto ambientais quanto econômicos, ao reduzir a dependência de fertilizantes químicos e promover a reutilização dos resíduos. Testes iniciais com a cultura do milho e hortas indicam resultados promissores”, afirmou a bolsista Danielle Viera.

Já o projeto de implantação de metodologias analíticas para a determinação de resíduos de agrotóxicos no ITPS foi finalizado em setembro de 2023. “A capacitação do laboratório para realizar análises de resíduos de agrotóxicos em alimentos no estado de Sergipe foi uma demanda atendida pelo Governo do Estado. Antes, o laboratório não possuía condições de realizar essas análises rotineiramente, mas agora está consolidado, para as matrizes validadas, como referência regional”, detalha a pesquisadora Débora Santos.

A pesquisadora enfatizou ainda que as análises já estão devidamente registradas no sistema de prestação de serviços do ITPS. Ela também ressaltou que, em breve, essas análises serão disponibilizadas ao público em geral a um custo acessível, mantendo alto padrão de qualidade.

Com a pesquisa de monitoramento da qualidade de produtos lácteos concluída, os estudos envolvem a avaliação de parâmetros de qualidade e verificação de adulterações em alimentos, métodos de identificação, quantificação e validação de compostos (açúcares e vitaminas) em diferentes matrizes, utilizando o equipamento Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE) do ITPS.

A pesquisadora Julianna Karla Andrade destacou a importância do projeto para o estado de Sergipe. “O alto sertão sergipano é uma importante bacia leiteira do estado. A criação de um método de identificação de açúcares é um avanço importante para essa população, pois permitirá que elas saibam com certeza se um produto contém lactose ou não”, explica.

Uma outra pesquisa é a avaliação da utilização do pó de rocha como uma alternativa sustentável para a agricultura no estado de Sergipe. A pesquisa foca na análise da composição mineral de diversas rochas para produzir fertilizantes naturais, conhecidos como remineralizadores, e é coordenada pelo Dr. Samir Hipólito dos Santos, com a participação de diversos especialistas.

“A pesquisa visa identificar rochas ricas em nutrientes essenciais para o solo, oferecendo uma alternativa aos fertilizantes químicos, cuja disponibilidade foi afetada por questões geopolíticas. Ela iniciou-se em julho de 2023 e está prevista para ser concluída em julho de 2025, incluindo mapeamento geológico e testes laboratoriais para garantir a eficácia dos remineralizadores. A iniciativa busca reduzir a dependência de fertilizantes importados e promover práticas agrícolas mais sustentáveis no estado”, afirma.

O graduando em química Cleiton Aragão também apresentou a sua pesquisa intitulada ‘Avaliação e Adaptação de Metodologias de Determinação dos Micronutrientes Presentes nos Solos’. Em seu estudo, Cleiton buscou desenvolver e aprimorar técnicas laboratoriais para identificar e quantificar micronutrientes essenciais para o solo, como zinco, ferro, manganês e cobre.

A pesquisa forneceu dados em micronutrientes mais precisos e contribuiu para a conquista do Certificado de Excelência do Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) no Laboratório de Solos do ITPS. Cleiton destacou a importância de entender a disponibilidade desses nutrientes para promover uma agricultura mais produtiva e ambientalmente responsável.

Parceria

“Estamos muito satisfeitos com os avanços alcançados pelas nossas pesquisas, que demonstram o compromisso do ITPS juntamente com a Fapitec com a inovação e o desenvolvimento científico no estado de Sergipe. A diversidade de projetos, reflete nossa dedicação em encontrar soluções sustentáveis e tecnológicas para os desafios enfrentados pelo setor agrícola e alimentar de Sergipe”, afirma a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby.

A diretora técnica da Fapitec, Carla Xavier, parabenizou os pesquisadores. “A gente fica muito feliz de ver esse trabalho belíssimo, que só enriquece todo o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe. Isso é muito importante. São dados. Precisa sim ser dado continuidade a esses trabalhos. Porque muitos não sabem, não têm o conhecimento disso aqui que é feito por todos vocês que apresentaram”, enfatizou.

