Brasileiro de surfe Master chega ao dia final em Itaporanga D’Ajuda

O dia final do CBsurf Master Tour 2024 apresentado pala Jisk na praia Caueira em Itaporanga D’Ajuda vai decidir as cinco categorias que estão em disputa na etapa sergipana do circuito dos ídolos do surfe brasileiro.

Neste domingo, 26/05, a expectativa é de que o vento fique fraco para repetir o excelente mar desse sábado no CBsurf Master Tour 2024 apresentado pala Jisk, na praia de Caueira em Itaporanga D’Ajuda. O surfista alagoano Klinger Peixoto continua com a melhor média (14.17 pontos) e a melhor nota (8,0) junto com o cearense Isaias Silva que fez a mesma nota.

As categorias Master, Grand Master, Kahuna e Legends já estão nas semifinais, o potiguar Júnior Rocha e o catarinense Diego Rosa estão juntos nas categorias Master e Grand Master. Outros dois atletas da Gand master que também vão se enfrentar em duas categorias é alagoano Klinger Peixoto e o paulista Sidnei Oliveira. Klinger é o líder do circuito 2024 na categoria para maiores de quarenta e cinco anos. O paulista Sidnei Oliveira também fará duas semi na Kahuna e na Grand Master

Entre os outros líderes do circuito o catarinense Júnior Maciel, líder da Legends 55+, não disputa a final nessa segunda etapa, Rogério Dantas na Grand Kahuna ainda está na disputa nas quartas de final, Flávio Costa também não defende a liderança na Grand Master enquanto na Master Diego Rosa disputa a primeira semifinal

Excelentes embates trarão emoções para as decisões dessa reta final do CBSurf Master Tour 2024 apresentado pela Jisk em busca da premiação de 70 mil reais divididos nas cinco categorias. Ao final do circuito, o campeão Master da temporada 2024 do circuito receberá R$10.000,00 (dez mil reais) como bônus pelo título. A primeira Etapa foi realizada com sucesso na praia de Navegantes no litoral norte de Santa Catarina e a próxima será na praia da Macumba no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas até o dia 27/05 para atletas rankiados e para todos os competidores as inscrições vão até o dia 03/06.

O CBSurf Master Tour está sendo transmitido ao vivo pela internet no canal CBSurfPLAY e no site cbsurf.org.br, realizado pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf e Federação Sergipana de Surf com o patrocínio da Secretaria de Estado do Esportes e Lazer do Governo do Sergipe, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Itaporanga D’ajuda na gestão do prefeito Otavio Sobral e Jisk com o apoio da Fu-Wax, Surfland Brasil, Arcus hotel e Samoa.

Sobre a CBSurf

Reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pela ISA (International Surf Association), a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) é a entidade nacional de administração do surf e de todas as atividades relacionadas aos esportes com pranchas, como definido no Estatuto da CBSurf. A entidade foi originalmente fundada em 17 de outubro de 1998 e conta com 15 federações estaduais filiadas. A sede atual está situada na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tendo como presidente Flavio Padaratz e como vice-presidentes Paulo Moura e Brigitte Mayer, eleitos em fevereiro de 2022.

A CBSurf tem como missão desenvolver, produzir, chancelar e organizar o Dream Tour e a Taça Brasil, que compõem o Campeonato Brasileiro de Surf, o Circuito Brasileiro do Surf de Base, o Circuito Brasileiro de Ondas Grandes, o Circuito Brasileiro de Longboard, o Circuito Brasileiro Master, o Circuito Brasileiro de Stand Up Paddle (Race, Wave, Sprint e Paddleboard) e o Campeonato Brasileiro de Parasurf. Todos, nas categorias masculina e feminina. Acompanhando o enorme sucesso do surfe brasileiro, tanto no Circuito Mundial, com seis títulos mundiais nos últimos nove anos, quanto na Olimpíada do Japão, com a conquista da inédita medalha de ouro na estreia do surfe, uma nova gestão feita por ex-competidores da elite mundial e pelos melhores profissionais brasileiros, a CBSurf tem, como valor principal, promover e desenvolver a criação de ídolos nacionais, e consolidar as carreiras dos atletas de todas as categorias, inclusive das profissões que gravitam em torno das competições, trazendo dignidade pra toda a comunidade do surfe brasileiro. Em 2023, o Dream Tour estabeleceu um padrão e patamar inédito e histórico em todo o mundo

Fonte e foto: Alexandre Gondim/CBSurf