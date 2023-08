Brasileiro Sub-18 de Aracaju define seleção para o Ibero-Americano

A competição, que será disputada de sexta-feira a domingo, na pista da Universidade Tiradentes, fechará o ranking para a convocação para o torneio peruano; é pré-requisito para a chamada a participação no campeonato de Sergipe

O Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 de Atletismo, a ser realizado de sexta-feira a domingo (11 a 13/8), na pista da Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe, será decisivo para a definição da seleção que representará o País no Campeonato Ibero-Americano Sub-18, marcado para o período de 15 a 17 de setembro, em Lima, no Peru.

De acordo com os critérios fixados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) serão chamados 20 atletas mais bem colocados no Ranking Ibero-Americano, no máximo dois por prova individual. Será considerado o período de 1 de janeiro a 13 de agosto e o ranking será extraído da World Athletics, com um filtro de dois representantes por país.

A participação no Brasileiro Sub-18 é pré-requisito para a convocação. Além disso, para serem convocados precisam obter a primeira ou a segunda colocação em Aracaju, além da posição no ranking.

O Campeonato Brasileiro Sub-18 – categoria de entrada em eventos internacionais – promete ser bem competitivo. Tanto assim, que a CBAt recebeu a inscrição de 643 atletas, de 134 clubes e associações de 22 Estados e do Distrito Federal. Os dirigentes de todos os clubes inscritos terão de confirmar a participação de seus atletas na Sessão Informativa Virtual do evento, que será realizada às 16 horas de quinta-feira (10/8), via plataforma zoom.

As disputas começam às 8 horas de sexta-feira, com a disputa dos 100 m do decatlo. O torneio termina no domingo, às 16 horas, com o revezamento 4×400 m misto.

O IPEC, de Londrina (PR), foi o campeão do Brasileiro Sub-18 do ano passado, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP). A equipe somou 167,5 pontos para levar o título. Competiu com 23 atletas (12 mulheres e 11 homens) e também foi a campeã nas categorias feminina (83,5 pontos) e masculina (84 pontos).

A AD Centro Olímpico, de São Paulo, foi a segunda colocada na classificação geral (112 pontos) e também no feminino (55) e no masculino (57). A Orcampi-SP foi a terceira na disputa masculina (50). O CASO-DF foi o terceiro colocado na classificação geral (98 pontos) e na disputa feminina também (55).

O Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), apoio da Universidade Tiradentes (Unit) e da Federação Sergipana de Atletismo (FSAt).

A Prevent Senior NewOn é patrocinadora do atletismo brasileiro oferecendo medicina esportiva de precisão e estilo de vida para os que se ligam no esporte e apoio às competições.

As Loterias Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.

