Campanha chama atenção para cuidados com a saúde bucal

Conhecida como Maio Vermelho, a campanha de combate ao câncer bucal reacende o alerta para os sinais da doença. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça as orientações e informações sobre os primeiros sinais e o serviço disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico.

Dentre os tipos de câncer de boca, estão inseridos os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca). As lesões podem estar na gengiva, na mucosa bucal e na orofaringe, e o câncer também pode atingir pessoas sem dentes. Nos estágios iniciais, as neoplasias malignas podem ser indolores e de difícil percepção, o que reforça a importância do exame bucal.

É sabido que o cuidado com os dentes inicia ainda nos primeiros meses de vida, quando os chamados “dentes de leite” começam a aparecer. Da infância até a vida adulta, a ida regular ao dentista é recomendada, pelo menos, a cada seis meses, mas, também, depende das necessidades de atenção de cada indivíduo. Somente a visita regular ao dentista previne doenças ou auxiliam na identificação precoce de alguma delas e seu consequente tratamento. Porém, manter bons hábitos favorece o bom funcionamento do organismo e mantém o indivíduo saudável.

De acordo com o dentista e coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Reginaldo Batista, avaliações de lesões suspeitas de malignidade são a prioridade nos atendimentos de cirurgia bucomaxilofacial do CEO.

“Entendemos que, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o prognóstico do usuário em seu tratamento. A população deve ficar sempre atenta às lesões na cavidade oral e nos lábios que demoram mais do que 15 dias para cicatrizar; manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca, mucosa da bochecha; nódulos (caroços) no pescoço; rouquidão persistente. Fumantes e consumidores frequentes de bebidas alcoólicas devem ter cuidado redobrado”, explica Reginaldo.

O autoexame é o primeiro grande passo para o diagnóstico na fase inicial da lesão. É possível realizá-lo em um local bem iluminado, na frente do espelho, podendo ser feito rapidamente, após a higiene bucal, afastando bochechas, lábios e língua, para identificar alguma alteração. Encontrando alguma suspeita, o indicado é procurar o atendimento odontológico nas Unidades de Saúde da Família.

Para agendar uma consulta odontológica é necessário ligar para a Saúde Municipal através do telefone 0800 729 3534, opção 7, pelo Portal da Saúde ou na própria Unidade de Saúde da Família de referência. Já para os atendimentos realizados pelo Centro de Especialidade Odontológicas, após encaminhamento das Unidades de Saúde da Família, o usuário poderá realizar biópsia e atendimentos especializados. Após as 19h, o acesso ao serviço de Urgência Odontológica se dá, também, no CEO, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, no bairro Farolândia, de segunda a sexta-feira, das 19h às 7h, aos finais de semana e feriados, no regime de plantão 24 horas.

Foto: Ascom/SMS