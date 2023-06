Campanha de adoção animal acontece neste sábado no Jardins

Ação em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), será realizada dia 10 de junho, das 16h às 20h, em Aracaju (SE)

Com o objetivo de encontrar tutores responsáveis que possam acolher animais em situação de abandono, o Shopping Jardins e a Superintendência de Proteção Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac) realizam campanha de adoção neste sábado, 10 de junho. A iniciativa conta com os apoios da Atalaia Rações, Finotrato, Agrocape e Vetfarm Distribuidora e acontece das 16h às 20h no espaço localizado em frente ao Bob´s na Praça de Alimentação Arcos. O acesso é gratuito.

Cães e gatos, filhotes e adultos, provenientes de diversas instituições de Sergipe estarão disponíveis para a adoção responsável. Durante o evento, haverá sorteio de brindes, distribuição de vermífugos e brindes, além de brincadeiras para crianças e pets.

O interessado em acolher um pet em seu lar deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a não abandonar ou maltratar o animal.

Adoção Animal

O quê? Evento de adoção responsável que visa encontrar lares para cães e gatos abandonados, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac) em parceria com o Shopping Jardins, Atalaia Rações, Finotrato, Agrocape e Vetfarm Distribuidora

Quando? Sábado, 10 de junho, das 16h às 20h.

Onde? Próximo ao Bob´s do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Documentos necessários para adoção? Documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência.

Acesso? Gratuito.

Classificação etária? Livre.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação