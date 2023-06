Campanha de adoção consciente acontece neste sábado no RioMar           

Em parceria com a Adasfa, o shopping realiza a 28ª edição do projeto Adoção de Estimação

Com o objetivo de encontrar tutores responsáveis que possam acolher pets em situação de abandono, neste sábado, 1º de julho, acontece mais uma edição do projeto ‘Adoção de Estimação’. A ação do bem é uma iniciativa do RioMar Aracaju, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa). Nesta 28ª edição, cães e gatos, entre filhotes e adultos, estarão aguardando um novo lar.

Nos últimos anos, a campanha Adoção de Estimação, promovida pelo RioMar Aracaju, em parceria com ONGs e projetos voltados à defesa animal, tem proporcionado uma segunda chance a muitos animais e ajudado cães e gatos a encontrarem tutores comprometidos com a causa.

O evento irá acontecer próximo ao embarque e desembarque do E1, na portaria de acesso à Cobasi, das 16h às 19h. Cerca de 20 animais estarão disponíveis para adoção. Caso todos os bichinhos sejam adotados, o horário de encerramento da ação poderá ser antecipado.

O interessado em levar o pet para casa deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal.

Para quem não tem interesse em adotar, mas é simpatizante da causa, a Adasfa aceita doações em ração para cães e gatos (filhotes e adultos), areia para gatos, remédios, produtos de higiene, material de limpeza, toalhas e lençóis. Quem preferir pode realizar a doação através da chave pix 07.173.074/0001-79. A instituição fica localizada na Avenida Canal Santa Maria, 30 – bairro Santa Maria, telefone l79l 99893-8077. A Adasfa é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atualmente abriga em torno de 900 animais abandonados ou vítimas de maus-tratos.

Serviço.

O quê? 28ª Adoção de Estimação, evento que visa encontrar um lar para cães e gatos abandonados.

Quando? Sábado, 1º de julho.

Onde? Primeiro piso do edifício-garagem do RioMar Aracaju, próximo à portaria de acesso à Cobasi – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horário? Das 16h às 19h.

Parceiro? Adasfa

Documentos necessários para adoção? Documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência

