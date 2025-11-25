Campanha de doação de sangue segue até sexta-feira, 28, em Aracaju

Ação acontece, das 13h às 18h, no Shopping Jardins em Aracaju (

Buscando facilitar o acesso da população sergipana à doação de sangue, o Shopping Jardins recebe posto de coleta externa do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). O atendimento acontece até esta sexta-feira, 28 de novembro, das 13h às 18h, em frente ao Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), próximo à Portaria D.

Além de doar sangue no local, a população também tem a oportunidade de realizar o cadastro voluntário de doadores de medula óssea, a partir do preenchimento de formulário e da coleta de uma amostra de sangue para inclusão no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Para maior comodidade, a doação de sangue também pode ser agendada pelos telefones (79) 3225-8019 e 3225-8039, pelo site do Hemose ou pelo e-mail ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.

Critérios para doação

Para doar sangue é necessário estar em bom estado de saúde, não apresentar sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos precisam apresentar o termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação