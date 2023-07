Campanha difunde informações sobre câncer de cabeça e pescoço

Somando-se às campanhas de conscientização das doenças oncológicas, a ação Julho Verde destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados mais de 685 mil novos casos desse tipo de neoplasia no país, com cerca de 10 mil mortes anuais.

A Dra. Erijan Andrade, oncologista e paliativista cooperada da Unimed Sergipe, explica que o câncer de cabeça e pescoço é um termo que engloba as neoplasias que se desenvolvem em diferentes partes dessa região do corpo. “Abrange os tumores na boca, língua, gengivas, amígdalas, faringe, laringe, seios paranasais, glândulas salivares e tireoide”, detalha.

Os principais fatores de risco associados ao câncer de cabeça e pescoço incluem o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, bem como a infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Além disso, a exposição excessiva à radiação solar também pode contribuir para o desenvolvimento de cânceres na região da cabeça e pescoço, especialmente nos lábios.

Sintomas e prevenção

Os sintomas variam de acordo com a localização do tumor, mas alguns dos sinais mais comuns incluem dor persistente na garganta, rouquidão, dificuldade para engolir, manchas ou feridas na boca que não cicatrizam, caroços no pescoço e alterações na voz.

O Observatório da Oncologia destaca um dado relevante: 48% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço foram diagnosticados tardiamente, o que dificulta o resultado positivo dos tratamentos. “O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento mais eficaz e melhores chances de cura. Por isso, ao apresentar qualquer sintoma, é necessário procurar o médico”, enfatiza a Dra. Erijan.

A conscientização sobre os fatores de risco, os sintomas e a ênfase na prevenção é crucial para prevenir e diagnosticar o câncer de cabeça e pescoço. “Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, manter uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física regular, bem como a realização de exames regulares e consultas médicas, contribuir para reduzir o risco de desenvolvimento dessa doença”, reforça a especialista.

