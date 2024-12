Campeonato Feminino: Duelo dos líderes acontece fim de semana

A terceira rodada do Campeonato Sergipano Feminino será marcada por um conforto das únicas equipes invictas na competição. Os clubes do Juventude e Sport Socorro estão com 100% de aproveitamento e dividem a liderança do estadual.

Com duas vitórias em dois jogos, o duelo deste sábado (07/12), pode colocar uma equipe na liderança isolada. O time de Estância possui a melhor campanha com oito gols marcados. Já a equipe de Socorro balançou as redes três vezes. Os dois clubes ainda não sofreram gols na competição.

Acompanhe os detalhes do confronto com a escala de arbitragem da 3ª rodada do Campeonato Feminino:

Sábado (07/12)

15h15 – Juventude x Sport Socorro, estádio Vila Operária, em Estância:

Árbitra Central: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Vanessa Santos Azevedo – CBF

Assistente 2: Amanda dos Santos Oliveira – CBF

