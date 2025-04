Campeonato Sergipano de Kart 2025 começa no próximo dia 26 de abril

No próximo dia 26 de abril, os motores voltam a roncar na Orla de Atalaia, em Aracaju. O Kartódromo Emerson Fittipaldi, vai receber a 1ª etapa do Campeonato Sergipano de Kart 2025. Cerca de 40 pilotos sergipanos e de alguns estados do nordeste, darão largada para a primeira de seis etapas da competição que serão realizadas ao longo do ano.

Segundo a organização do campeonato, a expectativa é de mais um grande ano. “Estamos muito entusiasmados com a edição 2025 do Campeonato Sergipano de Karts. Após o sucesso dos anos recentes, nossa meta é continuar o crescimento da competição e proporcionar um show não apenas para os pilotos, mas também para o público que gosta da velocidade”, declararam.

No ano de 2024, o piloto Philipe Porto se sagrou campeão da categoria F4 Light em duelo acirrado contra os rivais Marcos Paulo e Inácio Gambatto; Nos Graduados, Guilherme Figueiredo levou mais uma vez o título de campeão em grande disputa com o rival Eduardo Mellara; Na categoria Super Sênior, Nilton Roza subiu no lugar mais alto do pódio e levantou o troféu de campeão, e entre os Cadetes e Mirins, Nicole Campos e Gabriel Biasin, respectivamente, também se consagraram como campeões.

O ano de 2025 do kartismo sergipano também será marcado pela Copa Brasil de Kart, segundo maior evento do kartismo nacional, que será realizado em Aracaju entre julho e agosto de 2025, com a expectativa de trazer cerca de 500 pilotos de todo o país. A vinda da competição nacional só reforça o comprometimento e profissionalismo da Federação Sergipana de Automobilismo junto a Associação Sergipana de Karts e a Confederação Brasileira de Automobilismo.

Confira o calendário oficial da temporada 2025 do Campeonato Sergipano de Karts:

Etapa I – 26 de abril

Etapa II – 31 de maio

Etapa III – 30 de agosto

Etapa IV – 27 de setembro

Etapa V – 25 de outubro

Etapa VI – 13 de dezembro

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação