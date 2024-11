Campeonato Sergipano de Karts 2024 define os campeões da temporada

Após o fim da sexta e derradeira etapa, realizada no último sábado, 23, o Campeonato Sergipano de Karts 2024 se encerrou em mais uma temporada de corridas brilhantes no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju. Pilotos de diversos estados e regiões do país testaram os seus limites nas categorias F4 Super Sênior, Graduados, Light, Cadete e Mirim.

Na categoria F4 Graduados, o jovem piloto sergipano Guilherme Figueiredo, também coroado campeão do Campeonato do Nordeste e da Copa Brasil de Karts em 2024, repetiu o feito dos últimos anos e conquistou mais uma vez o lugar mais alto da tabela, seguido por Eduardo Mellara e Paulo Sidney.

Na F4 Light, Philipe Porto levou o troféu para casa após disputa intensa com os rivais Marcos Paulo, Inacio Gambatto e Carlos Douglas. Os quatro pilotos entraram na última etapa com chances de levarem o título. Entre os F4 Super Sênior, o experiente Nilton Roza sagrou-se campeão com antecedência.

Já nos Cadetes, a jovem paraibana Nicolle Campos garantiu a primeira posição na classificação após ganhar as duas baterias finais, ficando a frente de Anthonyo Benjamin e Melina Gutierrez. Entre os Mirim, Gabriel Biasin ganhou a disputa com Arthur Maia e se sagrou campeão, seguidos por Benjamin Gutierrez, que fechou o pódio.

O Campeonato Sergipano de Karts retorna com toda a sua emoção e adrenalina em 2025.

De Martins Assessoria Digital e Marketing – Foto: Arthur Leite