Campeonato Sergipano de Skate acontece neste sábado, dia 24

A partir das 13h, o bairro Porto Dantas reúne o melhor do skate sergipano e nordestino

Neste sábado, 24, a partir das 13h, o bairro Porto Dantas, em Aracaju, será palco do Campeonato Sergipano de Skate, evento que promete reunir o melhor do skate sergipano e nordestino. Com previsão de participação de 50 atletas, a competição será dividida em quatro categorias: mirim, feminino, iniciante e amador.

O campeonato, que já atraiu inscritos de Sergipe, Bahia e Alagoas, está com inscrições abertas até as 18h desta sexta-feira, 23. Os interessados devem se inscrever por meio do WhatsApp do diretor de eventos da Federação de Skate de Sergipe, Sérgio Guerra, pelo número (79) 99657-4820.

O evento é uma excelente oportunidade para os skatistas da região mostrarem suas habilidades e concorrerem ao título estadual. A competição também promete movimentar a cena do skate local, proporcionando um dia de muito esporte, cultura urbana e integração entre os participantes.

O presidente da Federação Sergipana de Skateboarding, Sérgio Guerra, destaca a importância do evento para o desenvolvimento do esporte no estado. “Esse campeonato é uma oportunidade única para os atletas locais mostrarem seu talento e evoluírem na prática do skate. Estamos muito felizes em ver o crescimento do esporte em Sergipe e o envolvimento de atletas de outros estados. Isso fortalece ainda mais a nossa comunidade e incentiva novos praticantes”, aponta.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, também enfatiza o papel do campeonato no cenário esportivo sergipano. “O Governo de Sergipe tem se empenhado em apoiar e promover eventos que incentivem a prática esportiva em diversas modalidades. O skate é um esporte que vem crescendo cada vez mais e que atrai uma juventude engajada e talentosa. É uma honra para nós realizar este campeonato, que não só revela novos talentos, mas também fortalece a cultura esportiva no estado”, garante.

Foto: Igor Matias