Câncer de Mama: “Micareta Rosa” acontece no próximo sábado em Aracaju

Seguindo as ações alusivas ao Outubro Rosa, mês de conscientização pela prevenção do câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM-SE) realizará, no próximo dia 25 de outubro, às 15h30, no Central Garden – praça Governador Marcelo Deda, no bairro Farolândia, a Micareta Rosa, uma tarde de muita animação, saúde e bem-estar, fortalecendo a mensagem da importância de manter os hábitos saudáveis, ter o autocuidado e a realização de exames clínicos preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, o mote da campanha da SBM é ‘Juntos somos mais fortes’. No ano de 2025, o evento ganhou uma nova roupagem.

“A primeira edição de 2023 foi um grande sucesso no Parque da Sementeira e fortalecemos a mensagem em 2024, no Central Garden, com um público maior. Para 2025, o evento vem no formato de Micareta. Nosso foco é reunir toda a família neste encontro especial para reforçarmos a importância que a prática de hábitos saudáveis proporciona qualidade de vida e previne o câncer e outras doenças”, destacou a mastologista.

A Micareta Rosa é um evento gratuito e contará com atividades esportivas e lúdicas, stands com serviços básicos de saúde, além de aulas de fitdance com Jailza Rezende, trio elétrico com Patricia Rocha, programação para a criançada. O evento é uma parceria SBM-SE com a Avosos, Vitta Centro de Oncologia, Construtora Celi, Hospital e Maternidade Santa Helena, Hospital Primavera, Cemise/NOS/Oncoclinicas, Solim Laboratórios, Clinrad, Décos Hospital, San Giovanni Radiologia, Hospital São Lucas e Sociedade Brasileira de Cardiologia – Regional Sergipe.

“A união entre a sociedade, clínicas e entidades de saúde é fundamental para a expansão da mensagem da campanha não apenas no mês de outubro, mas durante todo o ano. É preciso estimular o autocuidado com frequência e destacar que a doença tem cura e que podemos alcançá-la por meio de avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes. Esperamos todas as famílias para uma tarde especial com muita informação e diversão”, complementa Aline Valadão, presidente da SBM-SE.

