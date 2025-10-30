Câncer de Próstata em Sergipe: Dr. André Yoichi alerta para dados alarmantes

A Campanha Novembro Azul em Aracaju, ganha outdoors de conscientização através da iniciativa do urologista e cirurgião robótico.

Os números mais recentes sobre o câncer de próstata em Sergipe acendem um sinal de alerta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o estado deve registrar uma média de 870 novos casos da doença, reforçando a necessidade de prevenção, diagnóstico precoce e acesso a tratamentos modernos.

De acordo com um estudo divulgado em 2025, que analisou dados do Sistema Único de Saúde (SUS), Sergipe contabilizou 1.143 internações por câncer de próstata entre 2019 e 2024, com um pico de 366 internações somente em 2024. A pesquisa também revelou que 83% dos pacientes tinham 60 anos ou mais, sendo a faixa etária de 70 a 79 anos a mais acometida — o que evidencia o impacto da doença sobre a população idosa masculina.

Para o urologista Dr. André Yoichi, os dados reforçam a urgência de fortalecer ações de conscientização e ampliar o acesso a tecnologias que aumentam a precisão e a segurança nos procedimentos cirúrgicos. “O câncer de próstata é altamente tratável quando diagnosticado precocemente. Mas ainda há muito tabu e resistência quanto aos exames preventivos. Além disso, os avanços da cirurgia robótica têm revolucionado o tratamento, proporcionando menor dor, menos sangramento e uma recuperação mais rápida para o paciente”, explica o especialista.

Dr. Yoichi destaca que a cirurgia robótica permite movimentos mais precisos e visão ampliada do campo cirúrgico, reduzindo riscos e preservando estruturas fundamentais para a qualidade de vida após o tratamento. “Estamos diante de uma das maiores evoluções da urologia moderna. É fundamental que a população tenha acesso a essa tecnologia e que a informação correta chegue aos homens sergipanos”, reforça.

Cirurgia Robótica no SUS

A cirurgia robótica é atualmente a técnica mais recomendada pelos urologistas na retirada de tumores da próstata. O Ministério da Saúde aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô ao SUS para pacientes com câncer de próstata, com prazo de até 180 dias para início da oferta.

O urologista Dr. André Yoichi avalia que a medida representa um avanço, mas aponta desafios estruturais. Segundo ele, o sistema público ainda não dispõe de robôs suficientes para atender à demanda, e a implantação deve ser lenta devido ao alto custo dos equipamentos e a necessidade de treinamento das equipes. A maioria dos hospitais, afirma, não tem condições financeiras para adquirir a tecnologia no curto prazo, o que deve atrasar a efetivação do serviço.

A realização do procedimento em hospitais privados conveniados ao SUS dependerá do modelo de implementação definido pelo Ministério da Saúde.

Com o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, o alerta do especialista ganha ainda mais relevância.

“O exame preventivo é o primeiro passo para salvar vidas. A tecnologia está a nosso favor — o que falta, muitas vezes, é vencer o preconceito e cuidar da própria saúde. Homens a partir dos 50 anos (ou 45 anos se houver histórico familiar da doença) devem realizar consultas anuais com o urologista. O médico pode solicitar o exame de PSA (sangue) e realizar o exame de toque retal quando indicado, fundamentais para o diagnóstico precoce”, conclui Dr. André.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.