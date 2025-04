Cantinho CardioAju leva prevenção e cuidado contínuo às UBSs

No mês em que se celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a população de Aracaju tem um motivo a mais para cuidar do coração.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do projeto Cantinho CardioAju, promove o acolhimento, rastreamento e cuidado contínuo de pessoas com fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Presente em 25 Unidades de Saúde da Família (USFs) e nos 16 pólos do Programa Academia da Cidade, o projeto já identificou que 41,75% das pessoas avaliadas apresentaram níveis alterados. A iniciativa está em fase de expansão para mais 20 unidades e a expectativa é alcançar ainda mais usuários do SUS a fim de se promover a identificação precoce e o monitoramento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

O Cantinho CardioAju é um espaço adaptável instalado dentro das USFs, geralmente na recepção, onde usuários que chegam para atendimento são convidados a verificar pressão arterial e glicemia. Em casos de alteração, são imediatamente encaminhados para acompanhamento com profissionais da unidade. A estrutura também pode ser levada a ações fora das unidades, ampliando a busca ativa de pessoas que, muitas vezes, não sabem que estão em risco.

“A principal função do Cantinho é prevenir. A gente identifica casos de hipertensão e outros fatores de risco antes mesmo de um diagnóstico formal. Assim, conseguimos garantir um cuidado mais próximo e contínuo aos usuários”, afirma Elidia Domingos, gerente estratégica das linhas de cuidado da SMS.

O projeto CardioAju já mapeou o risco cardiovascular de mais de 83 mil pessoas. Além das aferições, foram realizados 2 mil cálculos de IMC, com 35,89% dos resultados acima do ideal — um dado que reforça o impacto da obesidade na hipertensão, conforme aponta o Ministério da Saúde.

Mais do que uma estrutura física, o CardioAju representa uma mudança de cultura no cuidado com a saúde. “A gente não espera o problema aparecer para agir. A prevenção é o caminho para garantir um cuidado assistido e contínuo, e o Cantinho é essa porta de entrada para um futuro mais saudável”, conclui Elidia Domingos.

Por Ascom/SMS