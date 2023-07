Carnaval do Camarão acontece até o dia 18 de fevereiro em Sergipe

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel/SE) iniciou na última sexta-feira, 12, o primeiro Carnaval do Camarão, que segue até o dia 28 de fevereiro com a proposta de implantar a cultura da valorização da iguaria e oferecer aos sergipanos e turistas uma opção de lazer durante o mês, mesmo sem eventos carnavalescos, é hora de sair para jantar ou almoçar com a família e se divertir.

“O Carnaval do Camarão veio para mudar o cenário gastronômico de Sergipe e aquecer a economia do setor que foi muito prejudicado com a pandemia. Vamos também implementar a cultura de valorizar a iguaria que é produzida em Sergipe. Nosso estado é um dos três maiores do país que se destaca na criação de camarões em cativeiros, pouca gente sabe e é hora de aplaudir esses profissionais que se dedicam muito”, explica o presidente da Abrasel, Bruno Doria.

O festival gastronômico conta com 30 bares e restaurantes, cada um preparou um prato especial com camarão e vai servir no almoço e/ou jantar com ótimos preços.

Bruno Doria faz o convite para o convite para o Carnaval Camarão. “Será um carnaval diferente com chefes renomados preparando pratos exclusivos para quem quer curtir o carnaval da tranquilidade, alinhado a uma boa gastronomia. Se surpreenda com as mais deliciosas formas e sabores do camarão sergipano. Visite um dos restaurantes participantes do Carnaval do Camarão e prove um dos pratos do festival”.

Fonte: Assessoria de Imprensa