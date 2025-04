Um carro de passeio pegou fogo próximo a um residencial no Bairro 17 de Março, em Aracaju, na tarde deste sábado (19).

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que uma equipe foi acionada para conter as chamadas do veículo, mas apesar do susto ninguém ficou ferido.

Foto: Redes Sociais