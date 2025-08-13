Case inicia atendimento farmacêutico para assistência integral aos pacientes

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), agora conta com um novo serviço de consulta farmacêutica. O atendimento inclui a avaliação dos medicamentos em uso pelos pacientes e orientações para garantir o tratamento adequado e o uso correto dos medicamentos, com foco na otimização da farmacoterapia.

A coordenadora da assistência farmacêutica da SES, Juliana Santos, explicou que o novo serviço terá como público-alvo, inicialmente, pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diabetes tipo 2 e esclerose múltipla. “As consultas farmacêuticas trazem avanço para a assistência farmacêutica ofertada em Sergipe, entregando um cuidado mais integral às necessidades dos usuários. Além disso, garantirá maior proximidade entre o profissional de saúde e o paciente, com um acompanhamento personalizado”, pontuou.

As consultas são importantes, pois, além de orientações personalizadas para o paciente sobre o uso de

medicamentos, promove a educação em saúde e contribui para maior adesão à terapia medicamentosa, o que possibilita mais qualidade de vida ao paciente. “A farmácia clínica é voltada para a ciência e a prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a promover saúde e bem-estar, e prevenir doenças”, salientou.

A dona de casa Ana Alice é mãe de Daniel, que é acompanhado pelo Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate). Ela relatou que foi no Case buscar o canabidiol para o seu filho e elogiou o novo serviço de consulta farmacêutica. “Sergipe é pioneiro no fornecimento do canabidiol pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, vim pegar o medicamento, passei pelo serviço e recebi orientação de forma clara e concisa sobre o uso e dosagem correta, em que foi explicado o passo a passo necessário para o tratamento do meu filho”, contou.

Critérios para atendimento

O novo serviço de consulta farmacêutica do Case atenderá, inicialmente, pacientes que se enquadram em critérios específicos. Entre eles, pessoas com comportamento agressivo no Transtorno do Espectro Autista (TEA) que utilizam canabidiol pela primeira vez e possuem cadastro no Nate; pacientes com Esclerose Múltipla em uso de cladribina; e pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2, acima de 60 anos, que fazem uso de insulina e dapagliflozina.

“As farmacêuticas passam a integrar de forma efetiva o cuidado aos pacientes, reforçando a abordagem multiprofissional adotada pelo Nate. Agora, além do acompanhamento médico e nutricional, os pacientes contam, também, com o suporte clínico do farmacêutico, que atua no monitoramento do uso correto dos medicamentos, na prevenção de interações e reações adversas, e na orientação individualizada para garantir maior eficácia e segurança nos tratamentos. Essa atuação contribui para um cuidado mais completo, humanizado e alinhado às necessidades específicas de cada pessoa atendida”, salientou a coordenadora.

Para ter acesso, o paciente pode comparecer ao Case para agendamento, caso esteja dentro dos critérios necessários.

Foto: Ascom SES