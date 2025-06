Catadores de recicláveis recebem nova remessa de kits de proteção no Arraiá do Povo

Comprometido com a promoção da dignidade e segurança de quem atua na coleta de recicláveis durante o Arraiá do Povo 2025, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou, nesta terça-feira, 10, a segunda entrega de kits de proteção e higiene para catadores de materiais recicláveis. A ação integra a Estação Acolher e conta com o apoio do projeto Coleta do Bem, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

Nesta etapa, cerca de 70 catadores, previamente cadastrados, foram contemplados, totalizando 140 trabalhadores beneficiados desde o início dos festejos juninos. Cada kit contém itens essenciais de proteção e cuidado pessoal: camisas com proteção UV, boné tipo árabe, botas de couro, luvas de segurança, protetor auricular, protetor solar, ecobag, shampoo, condicionador, sabonete, desodorante, escova e creme dental, além de absorventes para as mulheres.

A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, reforçou o caráter estruturante da iniciativa. “Essa ação vai além da entrega de kits, pois ela representa reconhecimento, acolhimento e respeito. Os catadores são parte fundamental do funcionamento da festa, e merecem trabalhar com segurança, ter acesso a estrutura para descanso, alimentação e até um espaço onde seus filhos também possam ser acolhidos”, afirma.

Além do material, os trabalhadores contam com um conjunto de serviços que garante acolhimento e bem-estar. Segundo a coordenadora de políticas públicas para a população em situação de rua da Seasic, Joyciellen Fernandes, o cuidado é completo. “Depois que passam pelo auditório, eles vão para o espaço onde ficarão hospedados, com cama e toalha para o banho. A janta é servida a partir das 18h e, também, há lanche durante a madrugada. A Estação Acolher também acolhe os filhos dos catadores, que ficam em um espaço ao lado enquanto os pais trabalham”, explica.

Coordenadora de gestão em meio ambiente da Semac, Priscila Randau destacou a importância dos catadores na engrenagem ambiental do estado. “Eles exercem uma função estratégica ao contribuir para o desvio de resíduos do aterro sanitário, fortalecendo a coleta seletiva e a reciclagem. São agentes fundamentais para a sustentabilidade ambiental do estado”, pontua.

Com mais de 30 anos de experiência na reciclagem, o catador Gilson Farias expressou gratidão pela estrutura oferecida. “Aqui é tudo organizado, tudo civilizado. Tem lugar para descansar, para tomar banho, e isso ajuda muito. A gente se sente mais seguro para trabalhar, com mais tranquilidade”, afirma.

Já a Josilene Araújo dos Santos destacou o impacto direto do apoio oferecido. “A estrutura que oferecem facilita muito: tem luva, farda, sapato, meia, tudo isso evita sujeira e contaminação. Eu amei, só tenho a agradecer”, declara.

Carlito José dos Anjos contou que a renda conquistada com o trabalho será usada para alegrar os netos.“Esse dinheiro aqui é pros fogos dos festejos juninos dos meus netos, para que eles não precisem pedir a um vizinho. Se tiver outro projeto desse, quero participar, com certeza”, relata.

A primeira entrega de kits foi realizada no dia 30 de maio. Até o fim do Arraiá do Povo, está prevista uma terceira etapa de distribuição, com expectativa de alcançar o total de 210 catadores beneficiados. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com um São João mais inclusivo, sustentável e justo para todos.

Foto: Jhonny Oliveira