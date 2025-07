CEMAR, CEMCA e CER II terão atendimentos suspensos para melhorias na rede elétrica

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa à população que, nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, os atendimentos no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR), Centro de Especialidades Médicas da Criança e do Adolescente (CEMCA) e Centro Especializado de Reabilitação (CER II) estarão temporariamente suspensos para conclusão da instalação da nova subestação de energia elétrica da unidade, localizada no bairro Siqueira Campos.

A obra é essencial para resolver oscilações frequentes na rede elétrica e substituir equipamentos antigos, evitando quedas de energia que comprometam o funcionamento dos serviços. Todo o processo de instalação será realizado pela Energisa, garantindo maior segurança e precisão no processo de adequação.

Consultas, exames e procedimentos agendados para esses dias já estão sendo reagendados pela equipe da Rede de Atenção Especializada. Caso o paciente ainda não tenha sido contatado, deve entrar em contato pelo telefone (79) 3711-0900 para remarcar o atendimento.

Somente em junho, a Rede de Atenção Especializada da SMS realizou 7.220 atendimentos, reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a melhoria contínua dos serviços de saúde.

