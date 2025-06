Centro de Atendimento a Síndromes Gripais terá atendimento no feriado

A população de Aracaju contará com atendimento especializado para casos de síndromes gripais mesmo durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19 de junho. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça que o Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais – o gripário – funcionará normalmente, das 7h às 19h. A medida visa assegurar assistência rápida e qualificada em um período de maior circulação de vírus respiratórios.

A ampliação do horário de atendimento do gripário, que agora opera diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, seguirá até o dia 30 de junho. O serviço tem registrado uma média de 70 atendimentos por dia, oferecendo acolhimento ágil a quem apresenta sintomas como febre, tosse e dor de garganta. A unidade está localizada na Rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, no bairro Coroa do Meio.

O gripário conta com uma equipe multiprofissional composta por sete médicos, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas, preparados para garantir acolhimento e cuidado à população. Essa estrutura integra as ações do Plano de Contingência de Síndromes Gripais, que reúne medidas como a ampliação de campanhas de vacinação, busca ativa de pacientes vulneráveis e integração de serviços dentro da rede municipal.

Além do atendimento contínuo, a SMS segue monitorando os casos e atenta aos índices. Medidas aplicadas no primeiro semestre de 2025 já evidenciaram uma redução expressiva de 39,48% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por vírus respiratórios. Entre as Semanas Epidemiológicas 01 a 23, foram confirmados 305 casos, contra 504 no mesmo período do ano anterior. A Saúde de Aracaju permanece vigilante e atuante para reduzir complicações e internações por infecções respiratórias.

Foto SMS