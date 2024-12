Centro de Excelência John Kennedy volta ao prédio original reformado

Investimento chega a R$ 3.817.074,98, contando com modernos laboratórios

“Escrevemos uma bela história no prédio temporário do Colégio 15 de Outubro e, hoje, estamos reconstruindo a nossa história. O John Kennedy volta para casa”. Com essas palavras, a diretora do Centro de Excelência John Kennedy, Armênia Ribeiro, marcou a solenidade de entrega da reforma da unidade de ensino, localizada no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, nesta quinta-feira, 12. A inauguração foi bastante esperada pela comunidade escolar e pela população, por ser uma escola da rede pública estadual de ensino que sofreu interrupções na obra.

O Governo de Sergipe investiu R$ 3.817.074,98, contando com novos equipamentos pedagógicos e de lazer, a exemplo da melhoria das salas de aula, climatização, construção de laboratórios de ciências e de informática. Os laboratórios também receberam mobiliários novos e todos os equipamentos de suporte das aulas de Física, Química, Matemática e Robótica. A unidade escolar passou por revisão geral na cobertura e recebeu novas instalações elétricas, também nova quadra poliesportiva, vestiários, área de convivência, cozinha industrial, auditório moderno e acessibilidade.

Com a entrega do John Kennedy, o Governo de Sergipe completa a marca de 60 obras entregues da Educação em quase dois anos de gestão. “Representa mais dignidade, mais conforto, mais infraestrutura, condição de trabalho e de estudo para nossos alunos e professores. Era uma escola deteriorada e a gente entrega uma escola completamente reformada”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

Para a professora de espanhol Luana Guimarães, a expectativa é grande. “Se tínhamos qualidade e já era bom, ficou ainda melhor; temos agora recursos para isso. Pretendo explorar todos os espaços em minhas aulas para dinamizar e integrar os alunos aos espaços”, destacou.

A quadra de esportes dotada de equipamentos de vôlei, basquete e futebol foi comemorada pelo aluno Kayky Santos, do 3º ano do Ensino Médio, que participa do grupo de vôlei do centro de excelência. “Vi a escola com as obras paralisadas e hoje é uma surpresa. A quadra, para mim, é um parque de diversão, até porque pretendo cursar Educação Física”, destacou.

Escola Nota 10

Contando com mais de 14 salas de aula e uma matrícula que tende a crescer com a entrega do prédio reformado, o Centro de Excelência oferta os anos finais do Ensino Fundamental, 8º e 9º anos, com previsão de iniciar o 7º ano integral a partir de 2025, além do ensino médio, e se destaca com boa pontuação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede estadual nos 9º anos do Fundamental.

O aluno Aran Prata dos Santos, 9º ano do ensino fundamental, comemorou o retorno para a escola e destacou o orgulho de ser Kennedy. “Achei aqui muito espaçoso, muita área externa, limpo, arejado, um lugar que realmente dá vontade de ficar. Somos o colégio Kennedy”, enfatizou.

O sentimento de pertencimento à escola também contagiou o aluno Carlos Henrique dos Santos, 2º ano do Ensino Médio. “Estive aqui quando era o prédio antigo e agora a gente se sente em casa de novo. Salas com ar-condicionado”, disse, ao afirmar que é uma tradição na família dele estudar no Centro de Excelência John Kennedy.

Investimentos em infraestrutura

O governo tem dotado as escolas com condições para ofertar uma educação de qualidade, por meio da entrega de 60 obras da Educação, com previsão de fechar o ano com mais quatro escolas entregues reformadas ou com quadras novas. Do total de obras entregues, 22 escolas são prédios completamente ampliados e reformados e 38 quadras poliesportivas, com investimento total na ordem de R$ 130.883.040,08.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, destacou a marca de 60 obras como emblemática. “Temos mais algumas obras para inaugurar, mas a obra do John Kennedy é muito importante, porque foi desativada em 2020, dois anos paralisadas, conseguimos reiniciar a obra de onde ela tinha parado e hoje colhemos os frutos com a participação dos professores e dos alunos. O John Kennedy é uma escola premiada, alunos premiados, e quando a gente faz uma entrega como esta, estamos reafirmando o compromisso do governo em transformar a Educação”, destacou.

Foto: Raylander Araujo