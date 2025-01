CER IV passa a ofertar aulas de pilates para deficiente visual

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), deu início a mais uma ação destinada aos pacientes da reabilitação visual, que a partir de agora podem contar com aulas de pilates na unidade. O CER IV é pioneiro no estado na assistência voltada às pessoas com deficiência visual, realizando diagnóstico, avaliação e habilitação ou reabilitação em pacientes com baixa visão ou cegueira.

Os perfis diagnósticos da linha de atendimento da reabilitação visual estão as deficiências por causas congênitas como a amaurose congênita de Leber, malformações oculares, glaucoma e catarata, além das deficiências por causas adquiridas como traumas oculares, degeneração, alterações retinianas relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes, entre outras.

De acordo com a gestora operacional da reabilitação visual, Ana Carolina de Jesus, as aulas de pilates serão conduzidas por uma fisioterapeuta. “Teremos uma profissional especializada na condução das aulas, onde as atividades propostas serão individuais levando em conta o nível de desempenho de cada usuário”, explicou a gestora.

Benefícios do pilates

O pilates possui inúmeros benefícios como ajuda no controle, concentração, respiração e alinhamento biomecânico. “Com ele, temos o ganho de força, mais flexibilidade, mobilidade geral do corpo, contribuindo para a melhora da funcionalidade na atividade de vida diária”, destacou a fisioterapeuta Daniele Santos.

Edinelson de Januário tem 47 anos, um dos assistidos pelo CER IV, foi realizar a sua aula de pilates. “Espero que com as aulas eu possa melhorar o meu físico para alinhamento da minha postura e da minha saúde corporal. Além disso, o atendimento do centro comigo tem sido especial, com profissionais muito competentes e especializados”, disse.

O presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise), Adriano Matias, também participou da aula de pilates. Para ele, o pilates é uma atividade que melhora tanto a postura como a respiração. “É uma atividade muito descontraída, e o acolhimento da unidade tem sido essencial para melhorar cada vez mais a nossa condição”, contou.

Acesso ao serviço

A Reabilitação Visual abrange os 75 municípios sergipanos. Para o paciente ter acesso, basta ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde o médico irá preencher um formulário específico da unidade e que está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde.

Para mais informações, o usuário pode entrar em contato no telefone 3209-8550, ou presencialmente no CER IV, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, bairro Capucho, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Foto: Mário Sousa