Chuvas: Assistência Social acompanha situação de família desabrigada

Na manhã deste domingo,12, a prefeita Emília Corrêa, acompanhada do vice-prefeito, Ricardo Marques, e da secretária municipal da Família de Assistência Social, Simone Valadares, acompanhou a situação das famílias atingidas pelas chuvas em Aracaju.

Na zona norte da capital, uma família ficou desabrigada após a residência inundar. A moradia, localizada no bairro Coqueiral, abriga um casal e um bebê de sete meses, que foram encaminhados, ainda nesta madrugada, pelas equipes da Secretaria de Assistência Social para a casa de familiares. “A Assistência Social veio para me ajudar. Minha casa ficou toda cheia de água porque fica bem na descida do morro. Foi muita luta para comprar e agora perdi tudo”, contou Sidnei Silva Júnior, proprietário do imóvel.

Na manhã de hoje, foi continuado o acompanhamento deste caso. “Foram acionados benefícios emergenciais para a família do Sidney. Eles foram deslocados para casa de parentes, receberam benefício eventual para sanar problemas imediatos como material de limpeza, material de higiene, cesta básica e colchões para os pais e para o bebê”, explicou a secretária de Assistência Social, Simone Valadares.

Para a prefeita Emília Corrêa, a união entre as secretarias tem fortalecido uma assistência completa aos aracajuanos. “Se fazer presente na entrega de um material da Secretaria de Assistência é muito importante, porque na verdade nós estamos começando a nova gestão, dizendo qual o nosso formato, como vamos cuidar das pessoas, mostrando que a prefeitura está alinhada à secretaria de assistência, à secretaria de educação, da saúde, com todas”, pontuou a prefeita Emília Corrêa.

Nos próximos dias, um levantamento será realizado na região para identificar quantas famílias residem no local. “Vamos fazer um estudo desse local onde se encontra a casa do Sidney e outras residências para entender a real situação das famílias que estão aqui, então é a prefeitura de Aracaju e a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social trabalhando junto de quem mais precisa”, finalizou Simone Valadares.

Até o momento, outras quatro famílias foram atendidas. Três que moram no bairro Dom Luciano receberam assistência da gestão municipal, mas nestes casos não foi necessário acionar benefícios emergenciais. O quinto caso relacionado a uma família que residia em uma edificação que teve a estrutura condenada pela Defesa Civil, no bairro Cidade Nova. Os moradores irão para casa de amigos e nesta segunda-feira, 13, encaminhamos para atendimento social.

