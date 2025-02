Ciclismo ganha prova inédita na última programação do Verão Sergipe 2025

Em clima de despedida, o Verão Sergipe 2025 garantiu prova inédita de ciclismo na quinta e última programação esportiva da edição que acontece neste domingo, 23, na Praia da Caueira. A atividade atraiu cerca de 90 atletas para percorrer quase 60 quilômetros em um circuito de duas voltas. A ação é mais uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Federação Sergipana de Ciclismo (FSF), e visa a descentralização do esporte e do lazer para amplo acesso da população nos municípios de Sergipe.

De acordo com o presidente da Federação, Johan Rivers, a modalidade ganhou ainda mais destaque com o retorno do evento cultural e esportivo, após um hiato de quase 11 anos. “O ciclismo ficou um pouco afastado depois da pandemia, mas, com a volta do Verão Sergipe desde o ano passado, trazendo o esporte para integração aqui no Estado, ele estreou com força. Essa é a segunda etapa, com total apoio do Governo, do pessoal da Samu – [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] – e do BPRv – [Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual]”, destaca.

Com um percurso desafiador para os atletas, a competição contou com oito categorias e participações no masculino e feminino, com atletas até a faixa dos 70 anos. Os cinco primeiros colocados de cada categoria foram premiados com medalhas e troféus. “No ano passado, a gente fez um percurso diferente, foi sentido à Praia do Abaís, porém, vimos que era um percurso muito plano e com pouca dificuldade em relação ao tempo, que seria o vento, no caso, que mais atrapalha um ciclista em performance. O percurso vindo para esse lado, traz altimetria, resistência do atleta porque ele tem que enfrentar um vento lateral e, claro, a subida da ponte, tanto no sentido indo e voltando. Por isso, esse percurso aqui é show”, explica o presidente sobre o circuito de duas voltas percorrido entre a região da Praia da Caueira à Ponte Joel Silveira, localizada na divisa dos municípios de Itaporanga D’Ajuda e Aracaju.

No que diz respeito ao futuro da modalidade esportiva, Johan aponta um cenário positivo. “A tendência do ciclismo, em si, é profissionalizar mais ainda, crescer. Não é à toa que a gente tem vários campeões brasileiros integrados aqui participando desta prova. Temos bicampeões brasileiros dos jogos escolares, de master, de copa. Então, o ciclismo está recheado de atletas profissionais”, afirma.

Atletas do ciclismo

Aos 15 anos, o jovem Kaic Santos foi o primeiro atleta da linha de chegada na categoria open – com idade livre. “Percurso muito top, praticamente ‘soprando’, e hoje foi o que deu: primeiro lugar nessa prova e segunda vez participando aqui”, contou ele que, mesmo com a pouca idade, já carrega dois títulos de campeão sergipano e também marcou presença no Verão Sergipe do ano passado.

Acompanhando o filho, Adilson Santos revela o orgulho e importância do apoio familiar nessa trajetória. “A gente sempre tenta incentivar. Ele começou pedalando, brincando, gostou. O irmão já competia, ele disse ‘vou competir, vou me filiar à Federação e começar a participar’. Começou, graças a Deus, e está aí na luta, estamos apoiando. O que der pra gente fazer, a gente faz”, conta.

Na segunda posição, também representando na categoria open, esteve o atleta Douglas Rosa, 31, integrante do grupo de ciclismo Roda Presa, de Aracaju. Ele conta que começou brincando no esporte, quando viu, já estava competindo e treinando cerca de seis vezes por semana. “Acho que é um diferencial hoje a pessoa praticar atividade física, ainda mais nessa rotina dura que a gente tem de trabalhar, ter filhos, tomar conta de casa, de família, tem que ter muita força de vontade para você continuar no esporte”, afirma.

Quanto ao resultado alcançado, Douglas revelou que, apesar do trabalho duro, a “satisfação é tremenda”. Visitante assíduo da Praia da Caueira, ele elogia a iniciativa do Governo com a realização de mais uma edição do Verão Sergipe. “Excelente demais, deveria ter três vezes ao ano”, brinca.

De Estância, a atleta Valéria Alcântara marcou presença na categoria elite feminina. “Comecei no ciclismo em 2019, tive um problema de coluna e desse problema procurei atividade física e a única em que me encontrei foi no ciclismo. Hoje, me sinto muito feliz de poder estar andando e correndo nessa categoria com as meninas”, conta.

Muita adrenalina, felicidade e diversão foram as palavras da atleta sobre a sensação de estar praticando o esporte pelo qual é apaixonada. “[Além da competição], o prazer de estar em cima de uma bicicleta se divertindo e superando os nossos limites diários”, finaliza Valéria.

Dos 77 anos de Osvaldo Cruz, quase 40 são de história no ciclismo. O atleta competiu como veterano na categoria ‘D2’, para participantes na faixa etária dos 70. “É fora de série. Se as pessoas soubessem, pegavam uma bicicletinha e ia se distrair, olhar esse meio de mundo. É tão agradável sair por aí pedalando. Já participei de várias copas, a última foi no ano passado, ainda fui campeão”, conta sobre a paixão e conquistas no esporte.

Também amante do esporte, Gabriel Lima, 36, esteve entre os atletas do circuito. Do município de Porto da Folha, ele conheceu o ciclismo durante a graduação em Educação Física. Começou a pedalar com um aro simples, indo ao trabalho e faculdade. Foi quando se apaixonou pela atividade.

“Para mim, é vida, é superação de limites. Hoje foi uma experiência bacana, um percurso muito bom, o pelotão muito disputado, as estratégias bem montadas para atacar na ida e na volta. Infelizmente não deu para permanecer no pelotão, minha corrente caiu na subida da ponte e na volta eu não consegui me conectar mais. Mas tudo isso é experiência para a gente se manter e depois, quem sabe, conseguir mais ritmo de prova. Tem que aumentar a intensidade nos treinos para se manter em um pelotão forte como foi o de hoje. O asfalto não é tão liso, tem mais atrito, mas foi bacana. Estou satisfeito, fiz o que eu pude e estou gostando muito. Feliz por saber que o ciclismo está evoluindo”, evidencia.

Ainda segundo o atleta Gabriel, iniciativas como o Verão Sergipe são importantes para o desenvolvimento do esporte e dos participantes. “É importantíssimo manter essas competições regulares, porque existe uma safra nova de ciclistas que se espelham nos ciclistas da velha geração. A prática é o exemplo. As crianças, os jovens, também veem o outro praticando e eles se inspiram”, complementa.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Lucas Stark