Cine Walmir Almeida abre as inscrições para oficinas de cinema

Iniciativa promove capacitação e aproxima profissionais sergipanos do mercado nacional

O Cine Walmir Almeida, conhecido carinhosamente como o cinema do Centro, reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cena audiovisual sergipana ao abrir inscrições para duas oficinas de cinema de grande relevância, que serão realizadas de forma online, entre os dias 18 e 28 de agosto.

As atividades integram o convênio que viabilizou a requalificação do espaço por meio da Lei Paulo Gustavo, reforçando o papel do equipamento cultural como espaço de formação e difusão do audiovisual, promovendo o acesso à qualificação técnica, estimulando a troca de saberes e aproximando profissionais e aspirantes do mercado cinematográfico nacional.

No período, duas referências do cinema brasileiro compartilham o conhecimento. A cineasta Camila de Moraes ministrará a oficina “Case Distribuição”, e a produtora Solange Lima, conduzirá o curso “Engenharia da Produção no Cinema”. Ambas as formações trazem ao público local a oportunidade de aprender com profissionais reconhecidas nacionalmente, contribuindo para a profissionalização e o fortalecimento do setor audiovisual no estado.

As inscrições podem ser realizadas por meio de formulários específicos, disponíveis na bio do perfil oficial do Cine Walmir Almeida no Instagram: @cinemadocentro. O processo será por meio de seleção e as inscrições seguem até esta quinta-feira, 14 de agosto. O resultado será divulgado no sábado, 16, no site oficial do cinema (cinemadocentro.com.br).

A oficina “Case Distribuição”, com Camila de Moraes, será realizada de 18 a 22 de agosto, das 9h às 12h, e conta com 20 vagas. Jornalista e cineasta, Camila é diretora de documentários como “O Caso do Homem Errado” (2017) e “Mãe Solo” (2021), além de CEO da produtora e distribuidora Borboletas Filmes. O curso oferece uma imersão nos processos de distribuição cinematográfica, explorando desde a produção e direção até a chegada da obra ao público, um conhecimento estratégico ministrado por quem vivencia todas essas etapas.

Já a oficina “Engenharia da Produção no Cinema”, conduzida por Solange Lima, acontecerá de 25 a 28 de agosto, das 13h às 17h, e oferece 10 vagas. O número exclusivo se deve ao formato do curso, no qual cada participante desenvolverá um projeto próprio, que será avaliado e concluído durante a realização da oficina. Com mais de 30 anos de experiência, Solange tem no currículo produções de grande relevância, como o videoclipe “They Don’t Care About Us”, de Michael Jackson, dirigido por Spike Lee, gravado em Salvador. Protagonista da retomada da produção cinematográfica baiana, é membro da Academia Brasileira de Cinema e ex-presidente da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas (ABD Nacional).

Requalificação

Inaugurado em 13 de maio, o Cine Walmir Almeida integra o Centro Cultural de Aracaju e é resultado de um amplo projeto de requalificação viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo. A iniciativa contou com a parceria da AVBR Produções, via edital 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, pela Funcap, Governo de Sergipe e Governo Federal, além do Terreiro São Lázaro, por meio do edital 011/2023 da Funcaju/PMA.

Com programação diversificada, o espaço tem como proposta valorizar o cinema independente e nacional, fortalecer a cena audiovisual local e promover ações formativas, como oficinas e rodas de conversa.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções