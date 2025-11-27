Cine Walmir Almeida recebe o Festival de Cinema Francês do Brasil, em Aracaju

O Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), exibe, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, filmes nacionais e internacionais, com destaque para a programação do Festival de Cinema Francês do Brasil.

Em sua segunda edição no país, o Festival de Cinema Francês celebra a história dos clássicos da cinematografia francesa e apresenta ao público brasileiro as novidades e tendências das produções atuais. A iniciativa percorre diversas cidades, fortalecendo o intercâmbio cultural e ampliando o acesso ao cinema francês.

O Cinema Walmir Almeida funciona de quinta a segunda-feira. Os ingressos estão disponíveis diretamente na bilheteria, e a programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do Cinema do Centro.

Sinopse dos Destaques

Mercato os Donos da Bola

Mercato nos mergulha nos bastidores do futebol de hoje, uma indústria global onde os interesses se contam em bilhões. Driss, empresário de jogadores, tem sete dias para salvar a própria pele antes do fim da janela de transferências

Eu, que te amei

Ela o amava mais do que tudo, ele a amava mais do que todas as outras. Simone Signoret e Yves Montand foram o casal mais famoso de seu tempo. Assombrada pelo caso de seu marido com Marilyn Monroe e ferida por todos os que vieram depois, Signoret sempre recusou o papel de vítima. O que eles sabiam é que nunca se separariam.

Vizinhos Bárbaros

Em Paimpont, a vida tranquila dos moradores – Joëlle, a professora; Anne, a dona da mercearia; Hervé, o encanador alsaciano; e Johnny, o guarda rural fã de Johnny – é subitamente abalada. Num gesto de solidariedade, eles votam com entusiasmo para acolher refugiados ucranianos. Mas, ao chegarem, eles não são ucranianos, são sírios. Alguns moradores têm dificuldade em aceitar esses novos vizinhos. Então, afinal, quem são realmente os bárbaros?

Programação Completa

Quinta-feira (27/11):

14H30 – Mercato os Donos da Bola

16H50 – Mãos à Obra

18H40 – Eu, Que Te Amo

Sexta-feira (28/11):

14H30 – Vizinhos Bárbaros

16H30 – Voz de Aluguel

18H30 – Os Bastidores do Amor

Sábado (29/11):

14H30 – 13 Dias, 13 Noites

16H30 – A Mulher Mais Rica do Mundo

19H – Era Uma Vez Minha Mãe

Domingo (30/11):

12H10 – O Agente Secreto

15H – O Segredo da Chef

16H55 – Sonho, Logo Existo

18H50 – O Estrangeiro

Segunda-feira (01/12):

12H10 – Jay Kelly

14H30 – A Cabra

16H20 – Fora de Controle

18H30 – Operação Maldoror

Terça-feira (02/12):

14H30 – Fora de Controle

16H40 – Jovens Mães

18H45 – Fanon

Quarta-feira (03/12):

13H – O que a natureza te conta

15H – Mãos à Obra

16H50 – O Estrangeiro

19H10 – La Pampa

Arte: Secom / PMA