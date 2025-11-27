Cine Walmir Almeida recebe o Festival de Cinema Francês do Brasil, em Aracaju

O Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), exibe, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, filmes nacionais e internacionais, com destaque para a programação do Festival de Cinema Francês do Brasil.
Em sua segunda edição no país, o Festival de Cinema Francês celebra a história dos clássicos da cinematografia francesa e apresenta ao público brasileiro as novidades e tendências das produções atuais. A iniciativa percorre diversas cidades, fortalecendo o intercâmbio cultural e ampliando o acesso ao cinema francês.
O Cinema Walmir Almeida funciona de quinta a segunda-feira. Os ingressos estão disponíveis diretamente na bilheteria, e a programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do Cinema do Centro.
Sinopse dos Destaques
Mercato os Donos da Bola
Mercato nos mergulha nos bastidores do futebol de hoje, uma indústria global onde os interesses se contam em bilhões. Driss, empresário de jogadores, tem sete dias para salvar a própria pele antes do fim da janela de transferências
Eu, que te amei
Ela o amava mais do que tudo, ele a amava mais do que todas as outras. Simone Signoret e Yves Montand foram o casal mais famoso de seu tempo. Assombrada pelo caso de seu marido com Marilyn Monroe e ferida por todos os que vieram depois, Signoret sempre recusou o papel de vítima. O que eles sabiam é que nunca se separariam.
Vizinhos Bárbaros
Em Paimpont, a vida tranquila dos moradores – Joëlle, a professora; Anne, a dona da mercearia; Hervé, o encanador alsaciano; e Johnny, o guarda rural fã de Johnny – é subitamente abalada. Num gesto de solidariedade, eles votam com entusiasmo para acolher refugiados ucranianos. Mas, ao chegarem, eles não são ucranianos, são sírios. Alguns moradores têm dificuldade em aceitar esses novos vizinhos. Então, afinal, quem são realmente os bárbaros?
Programação Completa
Quinta-feira (27/11):
14H30 – Mercato os Donos da Bola
16H50 – Mãos à Obra
18H40 – Eu, Que Te Amo
Sexta-feira (28/11):
14H30 – Vizinhos Bárbaros
16H30 – Voz de Aluguel
18H30 – Os Bastidores do Amor
Sábado (29/11):
14H30 – 13 Dias, 13 Noites
16H30 – A Mulher Mais Rica do Mundo
19H – Era Uma Vez Minha Mãe
Domingo (30/11):
12H10 – O Agente Secreto
15H – O Segredo da Chef
16H55 – Sonho, Logo Existo
18H50 – O Estrangeiro
Segunda-feira (01/12):
12H10 – Jay Kelly
14H30 – A Cabra
16H20 – Fora de Controle
18H30 – Operação Maldoror
Terça-feira (02/12):
14H30 – Fora de Controle
16H40 – Jovens Mães
18H45 – Fanon
Quarta-feira (03/12):
13H – O que a natureza te conta
15H – Mãos à Obra
16H50 – O Estrangeiro
19H10 – La Pampa
Arte: Secom / PMA