Cinema do Centro: Cine Walmir Almeida exibe estreias e sucessos

O Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, segue oferecendo ao público uma programação diversa, que combina estreias, produções brasileiras e filmes internacionais. Nesta semana, o público poderá conferir títulos que celebram grandes nomes da música, histórias de amadurecimento e reflexões sobre família e identidade.

Uma das estreias mais aguardadas é “Ritas”, documentário que leva o público para dentro da vida e da trajetória da rainha do rock brasileiro, Rita Lee. A produção mergulha em seu arquivo pessoal e traz relatos da própria artista, revelando bastidores de sua carreira, suas referências criativas e momentos íntimos jamais vistos. O filme será exibido no sábado (24), às 11h; no domingo (25), às 14h30; e na segunda-feira (26), às 18h25.

Pensando no público infantil e nas famílias, a programação de sábado (24), às 14h30, traz a animação brasileira “Abá e sua Banda”. A história acompanha Abá, um jovem príncipe-abacaxi que, prestes a assumir o trono de um reino de frutas, enfrenta desafios e dilemas entre seus sonhos e suas responsabilidades. Uma aventura musical sobre aceitação, amadurecimento e a descoberta do próprio caminho.

O público também poderá conferir novamente “Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso, que narra sua trajetória desde a infância em Bela Vista (MS) até se tornar um dos maiores ícones da música e da cultura brasileira. O filme percorre sua saída de casa, os embates familiares, o sucesso com a banda Secos & Molhados e sua carreira solo marcada por uma presença de palco inconfundível e uma postura artística revolucionária. As sessões acontecem na quinta-feira (22), às 16h15; no sábado (24), às 16h15; e no domingo (25), às 18h20.

Os ingressos para toda a programação podem ser adquiridos diretamente na bilheteria, uma hora antes de cada sessão, com valores de R$10 (meia) e R$20 (inteira). São aceitos pagamentos em dinheiro, pix, cartão de débito e crédito.

A programação completa, informações sobre os filmes e outras novidades podem ser conferidas no site cinemadocentro.com.br e no perfil oficial do Instagram: @cinemadocentro.

Confira a programação (22 a 26/05):

Quinta-feira (22/05)

14h30 – Noel Rosa – Um espírito circulante

16h15 – Homem com H

18h45 – Uma Família Normal

Sexta-feira (23/05)

14h30 – Betânia

16h45 – Manas

18h45 – Animale

Sábado (24/05)

11h00 – Ritas

14h30 – Abá e sua Banda

16h15 – Homem com H

18h45 – Animale

Domingo (25/05)

14h30 – Ritas

16h15 – Uma Família Normal

18h20 – Homem com H

Segunda-feira (26/05)

14h30 – Manas

16h35 – Adeus Garoto

18h25 – Ritas

Foto: Amós Araújo

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções