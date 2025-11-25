Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe fecha temporada 2025

A capital sergipana será o palco da última etapa do Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3 em 2025. Marcada para o dia 30 de novembro, a partir das 5 horas, a prova encerrará a temporada, reforçando o protagonismo da região no cenário do triatlo nacional. Esta será a segunda vez consecutiva que Aracaju recebe o evento, em um ano marcado pelo retorno da categoria profissional e pela forte participação nas etapas distribuídas ao longo de sete meses.

A etapa reunirá 21 triatletas profissionais — 15 homens e 6 mulheres — em uma disputa que combina experiência e novos talentos na busca pelo topo do pódio. Eles se somam aos cerca de 1.300 atletas amadores inscritos na quinta e última etapa da temporada 2025. Ao todo, 11 países estarão representados, com o Brasil formando a maior delegação. Também participam atletas de Barbados, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, África do Sul, Portugal, Peru, Espanha e França.

O percurso reúne desafio e cenários naturais de destaque. A natação será realizada na Foz do Rio Vaza-Barris, seguida por um trajeto de ciclismo predominantemente plano. A corrida ocorrerá ao longo da Orla da Praia de Atalaia, um dos principais cartões-postais de Aracaju.

A etapa final também será classificatória para o IRONMAN 70.3 World Championship 2026, que ocorrerá em Nice, na França, em 12 de setembro. Serão distribuídas 50 vagas para atletas amadores — 25 para cada gênero — além de duas vagas para a elite profissional (uma masculina e uma feminina). Os triatletas profissionais ainda disputarão uma premiação total de US$ 15 mil.

A programação oficial começa nesta quinta-feira, dia 27, a partir das 14 horas, com a abertura do IRONMAN Village e o início da entrega de kits, na Praia do Atalaia. No sábado, às 8 horas, será a vez do Itaú BBA IRONKIDS, competição para crianças de 2 a 12 anos que em como objetivo apresentar o esporte aos pequenos, ficando para as 10h30 a Coletiva de Imprensa com destaques dos profissionais, ambos também no IRONMAN Village.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju–Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, e conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track & Field, Vivo, La Roche-Posay, Dorflex, Etapp, Omint e Arjon; copatrocínio de Dux, Volvo, Felt, Blue70, Pacco, Oakberry, Rede Primavera e Boali; além do apoio de Tachão Ubatuba, Paçoquita, Sococo, Água Faz Bem e Constat.

Programação

Endereços:

– Foz do Rio Vaza Barris – Mosqueiro – Natação e Transição 1 – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua José Francisco Matias, 2412)

– Praia de Atalaia – IRONMAN Village, Transição 2 e Chegada – Avenida Santos Dumont, s/n – Coroa do Meio (próximo ao Centro de Arte e Cultura)

27 de novembro

14h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

14h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

28 de novembro

9h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

9h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

29 de novembro

8h – IRONKIDS – Praia de Atalaia

8h30–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

8h30–12h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

10h–18h – Check-in da sacola vermelha (T2) – Praia de Atalaia

10h30 – Coletiva de imprensa – Praia de Atalaia

14h–18h – Bike Check-in T1 (atletas profissionais e PCD em qualquer horário do intervalo) – Foz do Rio Vaza Barris

30 de novembro

3h–4h30 – Transporte da T2 para a largada

3h30–5h – Acesso dos atletas à Área de Transição 1 – Foz do Rio Vaza Barris

5h – Largada Elite Masculina

5h05 – Largada Elite Feminina

5h15–5h35 – Largada Amadores (Rolling Start)

7h30–16h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

10h – Premiação Top 3 Geral (Masculino e Feminino) – Praia de Atalaia

12h–15h – Bike e Sacolas Check-Out – Transição 2 (Praia de Atalaia)

12h–15h – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praia de Atalaia)

17h30 – Premiação Top 5 por Categoria e TriClub – Praia de Atalaia

18h30 – Cerimônia de Rolagem de Vagas – Mundial 2026 – Praia de Atalaia

Programação sujeita a alterações até a divulgação do Congresso Técnico online.

Por MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga – foto Fábio Falconi/Unlimited Sports