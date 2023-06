Circular Junino reforçará valorização de tradições locais e divulgação

Para o ciclo junino deste ano, a Prefeitura de Aracaju preparou uma programação especial para aracajuanos e turistas e, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realizará mais uma edição do Circular Junino como parte da programação do Forró Caju 2023, reforçando a valorização de tradições locais.

Em sua segunda edição, o minitrio do Circular Junino visitará pontos estratégicos da cidade -, com trio pé de serra e dançarinos de quadrilha junina -, principalmente o aeroporto e terminais rodoviários, com uma programação que vai de 15 a 29 de junho. O itinerário tem como objetivo compartilhar o ritmo do forró com os aracajuanos e também visitantes de Aracaju durante o ciclo junino, alta estação para o turismo em toda a região Nordeste.

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o projeto tem como objetivo a descentralização das festas e sua distribuição por toda a cidade, democratizando os espetáculos de forró e da quadrilha junina nos pontos estratégicos da cidade.

“Isto é uma proposta para o São João e o São Pedro, seja para quem é daqui ou para quem está chegando. A finalidade é dar boas-vindas aos turistas com pequenos espetáculos juninos, para criar esse clima de envolvimento da cidade com o Forró Caju”, destaca o presidente da Funcaju.

Os principais pontos de parada do Circular Junino serão justamente os locais de chegada de visitantes, como o Aeroporto Santa Maria e os terminais rodoviários da capital para que os visitantes conheçam a cultura junina e a alegria contagiante do período.

Programação

15 de junho (quinta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

16 de junho (sexta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

17 de junho (sábado)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

18 de junho (domingo)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

19 de junho (segunda-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

20 de junho (terça-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

21 de junho (quarta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

22 de junho (quinta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

23 de junho (sexta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

24 de junho (sábado)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro

10h – Mercado de Artesanato Tales Ferraz – Quadrilha Xodó da Vila Mirim

18h30 – Feira do Turista – Quadrilha Junina Xodó da Vila

25 de junho (domingo)

8h – Mercado do Augusto Franco – Grupo Cultural Peneirou Xerém

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro

17h – Feira do Turista – Quadrilha Pioneiros da Roça

26 de junho (segunda-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

27 de junho (terça-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

28 de junho (quarta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

29 de junho (quinta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

30 de junho (sexta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

Foto: Sérgio Silva | Arquivo/Secom