Cirurgia moderniza gestão e implementa sistema de alta tecnologia

HC é o primeiro hospital filantrópico de Sergipe a utilizar o Tasy – principal software de gestão hospitalar do mercado mundial

O Hospital de Cirurgia (HC) deu mais um passo significativo em seu processo de modernização. É a primeira unidade filantrópica de Sergipe a implantar o sistema Tasy – principal software de gestão hospitalar disponível no mercado mundial. A plataforma abrange as principais áreas administrativas e assistenciais de uma instituição de saúde, e garante que o hospital evolua o seu padrão de excelência.

A escolha do Tasy como novo sistema hospitalar foi motivada pela necessidade de aprimorar ainda mais a gestão do Cirurgia, que está sob Intervenção Judicial há seis anos e passou por uma grande reestruturação administrativa, financeira e assistencial. E, em 2024, a unidade filantrópica referência em média e alta complexidade para a rede estadual conquistou a certificação de Acreditado da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – chancela que atesta a qualidade dos serviços de saúde prestados aos usuários.

Serviços de excelência

“Mais uma vez o HC é pioneiro. A nível de hospitais filantrópicos, somos os primeiros na implantação do Tasy em Sergipe. Aqui no estado, além do nosso hospital, somente três têm essa plataforma. O Tasy chegou numa necessidade do nosso HC continuar sendo referência em tudo que se propõe a fazer e proporcionar a melhor assistência aos milhares de pacientes atendidos pelo hospital, que ganhou no ano passado a certificação de Acreditado nível 1 e deseja manter e subir aos outros níveis da Acreditação. Então, com o Tasy, o melhor sistema do mercado de saúde, temos a certeza de que nos ajudará a atingir essas metas, pois ele nos permite integrar melhor todas as áreas, proporcionando resultados eficientes”, afirma a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

De acordo com a diretora Operacional e de Planejamento do HC, a enfermeira e administradora Livia Menezes, a busca por uma plataforma mais robusta e atualizada foi essencial para melhorar a administração do hospital. “O sistema que utilizávamos antes nos limitava em muitos relatórios gerenciais, dificultando a tomada de decisão. Para suprir essas falhas, precisávamos usar várias outras ferramentas em paralelo, causando retrabalho. Já o Tasy nos garante acesso a dados em tempo real e soluções integradas para a nossa evolução”, explica.

Funcionalidades do sistema

Fabricado pela multinacional Philips, o Tasy é um sistema com diversas funcionalidades que abrange enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva, controle do centro cirúrgico, prontuário eletrônico, gerenciamento do ciclo de receitas, gestão de medicamentos, processos de estoque de farmácia, controle financeiro, almoxarifado, gestão de higienização, nutrição, entre outros setores e recursos. A plataforma possibilita maior controle dos processos (da entrada do paciente no hospital à apuração dos custos), da qualidade assistencial, mais economia e segurança devido à redução de processos manuais.

“O Tasy é robusto e completo. É um software de gestão extremamente integrado que une a parte assistencial e administrativa do hospital, como prontuário do paciente e farmácia. E, agregado a tudo isso, tem as funções que estão dentro desses módulos macro”, reforça a gerente de sistemas do Cirurgia, Karla Ciqueira. Além de modernizar os processos, a plataforma também fortalece a segurança do paciente: “Se alguém prescrever uma dosagem errada de uma medicação, por exemplo, ele bloqueia a ação, garantindo um controle mais rigoroso e seguro”, destaca.

Diferenciais do Tasy

O Tasy trouxe vários impactos positivos na rotina assistencial do HC, especialmente para os técnicos de enfermagem que antes realizavam registros em papel e agora têm acesso direto ao sistema para evolução clínica e administração de medicamentos. Com a nova plataforma, o Cirurgia passou a ser todo automatizado, onde todos os processos hospitalares rodam dentro do software.

“O prontuário do paciente era feito online, mas precisa ser impresso, pois o trabalho dos técnicos de enfermagem era 100% manual. Eles não tinham nem acesso a computador. E hoje tudo é feito no sistema. Esse prontuário impresso passava também pelo Faturamento até ser arquivado. Agora, quando um paciente entra na recepção, automaticamente, toda a conta dele já é aberta e já consegue ser enxergada no Faturamento”, exemplifica Karla Ciqueira.

Para manter o padrão de excelência no uso diário do Tasy, o HC tem profissionais de saúde – como da Enfermagem e Farmácia – dentro do setor de Tecnologia da Informação, garantindo um produto mais adequado às necessidades hospitalares. “É você ter na equipe de TI alguém que fala a mesma língua da ponta, que auxilia nas parametrizações da plataforma. Isso faz muita diferença para o nosso sucesso”, enfatiza a gerente.

Investimentos em infraestrutura

A implantação oficial do Tasy ocorreu no dia 1º de dezembro de 2024. Para isso, o HC investiu em infraestrutura tecnológica. “Adquirimos novos computadores, impressoras, leitores de código de barras e melhoramos os links de internet. Além disso, investimos no armazenamento em nuvem”, detalha Karla Ciqueira.

Engajamento dos colaboradores

O Cirurgia também investiu em diálogos e treinamentos com todos as áreas que utilizam o sistema hospitalar, que foram proativos e decisivos na mudança. “Montamos uma força tarefa. Além de, claro, o trabalho da TI, recrutamos desde a recepção, passando pelos internamentos, até o setor de central de abastecimentos farmacêutico e faturamento. Foi uma imensa fase e dias de muito trabalho em equipe, fazendo inúmeros checklist e reajustes necessários. Houve um engajamento muito grande dos colaboradores em participar do processo, sobretudo, na virada. Isso foi muito importante e gratificante, contribuindo bastante para o sucesso do projeto”, reforça a diretora operacional do HC.

