Cirurgião vascular sergipano é convidado para palestrar em congressos internacionais

O experiente cirurgião vascular Dr. Fellipe Sá Menezes foi convidado para participar de três congressos internacionais pelo Brasil nos próximos meses. O Congresso Internacional de Cirurgia Vascular, Angiologia e Novas Tecnologias – CIVAT – que será realizado de 23 a 25 de abril no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular – CICE, que acontece de 1 a 3 de maio em São Paulo e o Congresso de Cirurgia Vascular MARAdvance, no Maranhão, de 4 a 6 de junho.

Referência quando o assunto é o tratamento moderno de varizes sem cirurgia, ele irá ministrar uma aula de endolaser e participar de duas bancas sobre o mesmo tema. Para o cirurgião, os convites são motivos de orgulho e marcam uma nova etapa em sua carreira médica.

“São congressos voltados para saúde vascular com convidados internacionais e todos eles trazem grandes atualizações, novas tecnologias e discussões relevantes no cenário mundial. Fazer parte do quadro de palestrantes desses eventos mostra cada vez mais que estou no caminho certo na minha profissão e faz valer todos os anos de dedicação, estudos e de cuidados com os meus pacientes”, destaca Dr. Fellipe.

O cirurgião vascular possui uma clínica localizada no Jardim Europa Medical Center. A unidade conta com uma equipe altamente qualificada para oferecer um atendimento humanizado e de excelência com aparelhos de última geração para o tratamento das varizes e doenças venosas como trombose e lipedema. O endereço é a Avenida Hélio de Souza Leão, 383 – Sala 920, no Jardim Europa Medical Center.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing