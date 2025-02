Clássico entre Confiança e Sergipe sofre ajuste na data e horário

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) realizou dois ajustes na tabela da 6ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. As alterações foram publicadas no fim do expediente desta terça-feira (04/02).

Com a modificação por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na data da partida entre Ceará x Confiança pela Copa Nordeste foi possível ajustar a data do clássico entre Confiança e Sergipe pelo Sergipão SuperBet. O clássico saiu do sábado e foi transferido para o domingo (09/02), às 18h, na arena Batistão, em Aracaju. O horário foi uma solicitação do clube mandante.

Já a partida entre Ceará x Confiança válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste foi transferida da próxima terça-feira para quarta-feira (12/02), às 19h, na arena Castelão. De acordo com a CBF, a alteração foi uma solicitação do clube mandante.

O outro ajuste na tabela do Sergipão SuperBet, foi no horário do duelo entre Falcon e Carmópolis. O jogo saiu das 16h e foi modificado para às 15h30. A alteração foi uma solicitação do clube mandante.

Acompanhe como ficaram as datas e horários das partidas com a alteração na 6ª rodada do Sergipão 2025:

Sábado (08/02)

15h30 – Dorense x Guarany, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Lagarto x Itabaiana, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Domingo (09/02)

16h – Barra x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

18h – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

Segunda-feira (10/02)

15h30 – Falcon x Carmópolis, arena Batistão, em Aracaju

Fonte FSF – Foto: Igor Matais