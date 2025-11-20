Clínica de saúde ComfortClin amplia oferta de serviços e lança check-up

A ComfortClin, clínica médica e odontológica localizada no bairro Marivan, em Aracaju, ampliou o acesso à saúde preventiva com o lançamento dos pacotes completos de check-up para homens e mulheres. Os exames estão disponíveis pelo valor promocional de R$ 299,90 e, durante a ação de Black Friday, a campanha também inclui apenas a consulta por R$ 100. A iniciativa reforça o compromisso da unidade com atendimento de qualidade a preços acessíveis e estimula a população a manter os cuidados de rotina.

Os pacotes fazem parte da política de prevenção da clínica e foram estruturados para reunir em um único atendimento exames laboratoriais, avaliação clínica, eletrocardiograma e outros procedimentos necessários ao rastreamento de doenças. O responsável técnico biomédico, Antônio Márcio Rocha de França, explica que a proposta surgiu da necessidade de facilitar o cuidado diário. “Aqui o paciente realiza todos os exames, passa pela consulta e, caso haja alguma alteração, já é encaminhado ao especialista. É um atendimento rápido, eficiente e com custo muito baixo”, afirma.

A realização periódica de check-ups é essencial para identificar alterações precocemente e prevenir doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa. Os exames são recomendados para todas as idades, com frequência definida conforme avaliação médica. O Check-up Completo Mulher reúne eletrocardiograma, creatinina, glicemia, lipidograma, TGO, TGP, ureia, parasitológico de fezes, sumário de urina, hemograma completo e avaliação hormonal com TSH, T4L e T3L. O pacote inclui ainda Beta HCG e consulta com clínico geral.

Já o Check-up Completo Homem oferece o mesmo conjunto de exames, mas o pacote acrescenta PSA Livre e Total, fundamental para o rastreamento do câncer de próstata. “Os pacotes oferecem um panorama abrangente do funcionamento do organismo, desde o coração até rins, fígado, pâncreas, aparelho urinário, saúde ginecológica e da próstata. Quanto mais cedo o check-up é realizado, maiores são as chances de detectar alterações preventivamente”, ressalta Márcio.

Atendimento completo e profissionais especializados

A ComfortClin dispõe de estrutura integrada com consultas médicas, exames laboratoriais, avaliações físicas e atendimento odontológico que inclui limpeza, restaurações, canal, próteses e ortodontia. A unidade conta com laboratório próprio e apoio do Laboratório Álvaro, referência nacional em análises clínicas, patologia e genética. A equipe multidisciplinar reúne especialistas em clínica geral, ginecologia, pediatria, psiquiatria e odontologia, garantindo assistência completa para diferentes perfis de pacientes.

“Criamos a ComfortClin para atender uma demanda real do bairro e das regiões vizinhas. A população precisava de um serviço completo, próximo, eficiente e que coubesse no bolso. Nosso trabalho é oferecer cuidado de qualidade sem que isso se torne inviável financeiramente”, comenta o presidente da clínica, Erinaldo Santos, conhecido como Nadinho.

Sobre a ComfortClin

A ComfortClin nasceu do projeto idealizado por Erinaldo Santos com apoio dos filhos, que mantêm vínculo com o bairro Marivan e reconhecem a importância de serviços de saúde acessíveis. A percepção das demandas da comunidade impulsionou a criação da unidade, que em pouco mais de um ano se tornou referência para moradores do Marivan, Santa Maria, Orlando Dantas, Augusto Franco e áreas vizinhas. A estrutura reúne consultórios médicos, sala de colposcopia, setor odontológico completo, laboratório próprio, área para eletrocardiograma e prontuário eletrônico integrado, além de equipe capacitada para atender diferentes perfis de pacientes.

A unidade também desenvolve serviços de Medicina do Trabalho, com realização de exames admissionais, demissionais e periódicos. Um convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju permite que empresas recebam a equipe médica em suas instalações, reduzindo deslocamentos. O acordo oferece ainda descontos de vinte por cento em consultas e exames.

A clínica aceita os principais planos de saúde e mantém convênio com o SUS. Entre as operadoras atendidas estão Geap Saúde, Ipes Saúde, Plamed e Blue Saúde.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Os agendamentos podem ser feitos por WhatsApp ou ligação para o número (79) 99829-8299, além do atendimento presencial na Av. Jornalista Juarez Conrado Dantas, 801, bairro Marivan, Aracaju, próximo ao Nadinho Auto Center.

Texto: NV Assessoria – Foto: ComfortClin