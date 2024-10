Club Sportivo Sergipe tem novo presidente, Clisthenes Júnior

Clisthenes Guedes de Souza Júnior foi escolhido como novo presidente do Sergipe. Ele venceu a eleição neste sábado e será substituto de Ernan Sena a partir do dia 1º de novembro.

A transição deve ser iniciada nesta segunda-feira.

O Comitê Eleitoral do Club Sportivo Sergipe informa que a chapa “Sergipe de Todos Nós”, liderada pelos candidatos Clisthenes Júnior (presidente) e Diogo Resende (vice-presidente), venceu as eleições para a nova diretoria da equipe com 637 votos.

A chapa concorrente, “Por Amor ao Sergipe”, com Moisés Santana e Clóvis Barbosa como presidente e vice-presidente, respectivamente, obteve 186 votos.

O resultado final das eleições foi divulgado neste sábado (19). Ao todo, 232 votantes, entre sócios-torcedores e conselheiros, participaram do pleito.

A chapa “Sergipe de Todos Nós” comandará o clube pelos próximos três anos.

Foto reprodução