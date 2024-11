Com apoio do Banese, alunos participam da revisão final para o Enem

Evento é promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, e reúne seis mil alunos nesta sexta-feira, 01, no Ginásio Constâncio Vieira.

Pelo quarto ano consecutivo, o Banese é o principal patrocinador do aulão de revisão final para o Enem, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), para estudantes da rede pública estadual de ensino. O evento acontece nesta sexta-feira, 01, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, e conta com a participação de cerca de seis mil alunos de escolas de todo o estado.

Na ocasião, o banco dos sergipanos também anunciou a quarta edição do prêmio que concede poupanças no valor de R$ 2 mil para os 10 estudantes que obtiverem as melhores pontuações no Exame.

Durante a programação do evento, das 7h às 17h, os alunos do Programa Pré-Universitário da Seduc participam das revisões sobre Natureza, Redação, Matemática, Linguagens, e aulas de Humanas e Sociais, além de uma palestra sobre controle da ansiedade na véspera das provas, que serão realizadas nos dias 03 e 10 de novembro.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, prestigiou a abertura do aulão ao lado do Secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral. De acordo com o secretário, o apoio do Banese é fundamental para que o aulão de revisão para o Enem aconteça, e comprova que o banco dos sergipanos tem uma equipe e gestão voltadas para a promoção do desenvolvimento e bem-estar da nossa gente.

“O Banese é mais que um patrocinador, é um parceiro da Educação em Sergipe, que se envolve e junto conosco, cuida da nossa juventude, e os ajuda a ampliar os horizontes, a terem novos caminhos e oportunidades. Além disso, ao investir nos nossos jovens, o banco colabora para a construção de uma sociedade mais justa, humana, desenvolvimentista e fraterna”, declarou Zezinho Sobral.

Construindo um futuro melhor

Para a estudante Julia Braz, 19 anos, aluna PreUni do polo Portela, e que pretende cursar medicina, o aulão para revisão dos conteúdos do Enem é um momento muito importante, e marca o encerramento de um ano intenso de estudos. “O PreUni é massa, e essa revisão final é ótima para que possamos ir para a prova mais tranquilos. Só tenho a agradecer ao Banese por patrocinar esse importante momento, e por também propor uma premiação para os mais bem-pontuados do Enem”, comentou a estudante.

Fábio Henrique, 18 anos, é estudante do Centro de Excelência Professor João Costa, e pela primeira vez participa da revisão final. Confiante que conseguirá um excelente resultado nas provas, e que será um dos dez contemplados com a premiação que o Banese concederá aos mais bem-pontuados do Enem, o jovem classificou o evento como maravilhoso.

“Estou achando o aulão maravilhoso, com dicas importantes para um momento bem decisivo, que é o Enem, e que é mais que uma prova de conhecimento, pois é muito extensa, cansativa, e requer um preparo físico e psicológico também. Agradeço ao Banese por proporcionar esse momento, e tenha a certeza de que estarei entre os dez que ganharão a poupança”, afirmou o jovem, que prestará vestibular para curso na área de tecnologia.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, salientou que o Banese tem um firme compromisso com o desenvolvimento de Sergipe e, por isso, apoia e investe também em diversas iniciativas sociais, nos âmbitos da cultura, do esporte e da educação, entre outros. “O melhor caminho para o desenvolvimento é a educação. Por isso, estamos felizes demais por estarmos, mais um ano, apoiando a realização de tão importante evento para os nossos jovens, que são o futuro do nosso estado, da nossa Nação”, ressaltou.

Foto André Moreira

Ascom Grupo Banese