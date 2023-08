Começa vacinação em escolas da rede pública estadual de ensino

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) e em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS), inicia nesta segunda, 14, o cronograma de vacinação nas escolas estaduais da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA). O público-alvo da ação são todos os estudantes da rede estadual do ensino fundamental ao médio das escolas públicas estaduais.

A expectativa é de que as 77 escolas da DEA sejam contempladas com a campanha. A depender da demanda, gestores e funcionários das instituições também podem se vacinar no horário de oferta das imunizações. O primeiro local que promoveu a vacinação foi a Escola Estadual Senador Leite Neto, no Bairro Grageru.

A campanha de vacinação acontecerá até o dia 20 de outubro, e são ofertados mais de 15 tipos de vacinas para os alunos durante o período. Pela manhã, a Escola Leite Neto se equipou para oferecer vacinas destinadas ao público infantil, como a da febre amarela, a tríplice viral e as hepatites (A e B). O público adolescente também foi contemplado com a imunização contra HPV, meningite e tétano, além das vacinas de campanha, como é o caso da Covid-19 e também da influenza.

De acordo com a enfermeira da Saúde da Família, Daya Oliveira, no caso de discentes com menos de 18 anos é necessária a apresentação de um termo de autorização de vacinação assinado pelos pais ou responsáveis e da carteirinha de vacinação física.

A enfermeira ainda destacou que, após o período da pandemia do coronavírus, as pessoas voltaram a perceber, de fato, a importância da vacina para a proteção tanto do indivíduo que a recebe, quanto de seu ciclo social, familiar e escolar. Além disso, a vacinação nas escolas promove a conscientização sobre a importância da prevenção e da responsabilidade individual na saúde pública, criando uma cultura de proteção que se estende para além das fronteiras escolares.

“Nós reforçamos bastante para que todos possam se sensibilizar e procurar informações para saber como anda o seu esquema vacinal. Sempre achamos que está tudo em dia, mas, quando procuramos nos informar, acabamos por encontrar uma ou outra vacina que ainda não havia sido aplicada. Ações como essa devem ter continuidade nas escolas”, reforçou Daya.

A atual diretora do Leite Neto, Meira Santos, sentiu-se honrada ao descobrir que a escola foi escolhida como o primeiro local da campanha de vacinação das escolas, e ressaltou a importância de ações em conjunto das secretarias, tanto da Seduc, quanto da SMS, para proporcionar um ambiente escolar mais seguro e saudável.

“Temos cópias das carteiras de vacinação dos alunos e estamos sempre monitorando as vacinas deles. Os alunos antigamente tinham mais receio com a questão de se vacinar, até por vezes pelo medo de agulhas, mas agora não é mais assim. Eles demonstram que querem tomar a vacina e entendem a importância desse momento para a saúde deles”, concluiu a gestora.

Cronograma

De acordo com o cronograma de vacinação apresentado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, é importante reforçar que essa campanha de vacinação se encerra no dia 22 de outubro nas redes públicas estaduais da Diretoria de Educação de Aracaju.

Além da Escola Estadual Senador Leite Neto, o Colégio Estadual Leandro Maciel receberá o serviço nesta terça-feira, 15. Na quarta, 16, será a vez da Escola Estadual Embaixador Bilac Pinto e da Escola Estadual Prof. Manoel Franco Freire. Já quinta-feira, 17, será a vez da Escola Estadual Monteiro Lobato e do Conservatório de Música de Sergipe. Por fim, na sexta-feira, 18, o Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite encerra a primeira semana da vacinação.

Foto: Maria Odília