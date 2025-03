Comissão Estadual divulga escala de arbitragem para segunda fase do Sergipão

Na tarde desta segunda-feira (03/03), a Comissão Estadual de Arbitragem em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou em audiência pública a escala de arbitragem para os jogos da segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1. O evento aconteceu na sede da FSF, na capital sergipana, e foi transmitido ao vivo no Instagram da Comissão Estadual.

Todos os três jogos serão realizados na quarta-feira, no interior do estado. Nesta fase as partidas acontecem em jogo único e quem vencer no tempo normal avança de fase. Em caso de empate a classificação para a semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis.

Ao todo, 12 profissionais do apito estarão trabalhando nessa fase. São árbitros do quadro da FSF com credenciais da FIFA e CBF. Confira a escala de arbitragem para os jogos da segunda fase do Sergipão SuperBet:

Quarta-feira (05/03)

15h15 – América de Propriá x Guarany, estádio Durval Feitosa, em Propriá

Árbitro Central: Michel Vinícius Santos Freitas – CBF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo – CBF

Quarto Árbitro: Lucas Maurício Simões dos Santos – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

20h30 – Lagarto x Falcon, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Árbitro Central: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Leonardo de Jesus Silva – CBF

Quarto Árbitro: Diego Messias dos Santos – FSF

Analista de Campo: Ailton Farias da Silva – CBF

20h30 – Itabaiana x Sergipe, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Árbitro Central: Marcel Phillipe Santos Martins – CBF

Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Assistente 2: Rubens dos Santos Filho – Master/FSF

Quarto Árbitro: Michel Lima Tavares – FSF

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – CBF

Fonte e foto FSF