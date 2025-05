Como a nutrição atua no tratamento do câncer?, nutricionista explica

Raíssa Couto, nutricionista da Onco Hematos, explica o papel fundamental da alimentação no enfrentamento da doença.

A nutrição é uma aliada estratégica no tratamento do câncer. Estudos mostram que até 80% dos pacientes oncológicos podem desenvolver algum grau de desnutrição durante o tratamento. Uma alimentação adequada pode fortalecer o sistema imunológico, reduzir os efeitos colaterais das terapias e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Na Clínica Onco Hematos, referência no tratamento oncológico em Sergipe, a atuação nutricional é parte essencial do cuidado integral.

Para entender melhor como a nutrição impacta diretamente no combate ao câncer, entrevistamos a nutricionista clínica Raíssa Couto, especialista em nutrição oncológica da Onco Hematos.

O papel da alimentação no tratamento oncológico

A nutrição atua em diversas frentes no tratamento do câncer. “Durante a quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, o corpo enfrenta uma série de desafios. O paciente pode apresentar alguns sintomas que podem impactar a ingestão alimentar consequente perda de peso, como fadiga, alteração no paladar, náuseas e outros efeitos colaterais. A alimentação, quando bem orientada, contribui para manter o estado nutricional adequado, preservar a massa muscular e ter uma resposta eficaz ao tratamento”, afirma a nutricionista.

Alimentação personalizada: uma conduta vital

Cada paciente é único, e o plano alimentar deve respeitar o tipo de câncer, o estágio da doença, o tratamento em curso, as condições clínicas, assim como questões socioeconômicas individuais. “Fazemos uma avaliação completa do estado nutricional e, a partir disso, elaboramos estratégias específicas de acordo com cada paciente. Uma pequena orientação assertiva pode fazer toda a diferença para o paciente em tratamento oncológico”, explica Raíssa.

Impactos na imunidade e recuperação

Outro ponto crucial é o papel da alimentação na imunidade. Pacientes oncológicos têm maior risco de infecções, especialmente durante períodos de baixa contagem de glóbulos brancos. “Devido o tratamento proposto pode haver uma redução na imunidade, e é de extrema importância o cuidado na higienização e escolha correta a forma de preparo e acondicionamento dos alimentos. E quais os alimentos podem me ajudar a melhorar minha imunidade? Alimentos ricos em antioxidantes naturais, como frutas, vegetais e cereais integrais são alguns exemplos que ajudam a proteger as células e reforçar o sistema imunológico”, destaca.

O desafio da desnutrição e a importância da intervenção precoce

A atuação do nutricionista desde o início da jornada oncológica é fundamental. “A desnutrição compromete a resposta ao tratamento, aumenta a toxicidade e reduz a sobrevida. A intervenção precoce é essencial para prevenir complicações e melhorar os desfechos clínicos. Além disso, o suporte nutricional adequado pode diminuir o tempo de internação e acelerar a recuperação pós-tratamento”, pontua a nutricionista da Onco Hematos.

Alimentação como cuidado, afeto e esperança

Para além dos nutrientes, a alimentação tem um valor simbólico importante. “Comer é um ato de cuidado e dignidade. A nutrição humanizada oferece não apenas suporte físico, mas também acolhimento emocional. Muitas vezes, pequenos ajustes na dieta fazem uma grande diferença no bem-estar e na autoestima do paciente”, conclui Raíssa Couto.

Na Clínica Onco Hematos, a nutrição é uma ponte entre ciência, sensibilidade e saúde. E, ao lado da equipe multiprofissional, ajuda a transformar o tratamento em um caminho mais leve, nutrido de esperança.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa da Onco Hematos.