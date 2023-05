Professores da rede pública participarão de curso

Depois da pesquisa realizada ano passado, mensurando o nível de competência digital de professores da rede municipal de Aracaju, um curso de formação será ofertado em 2023.2.

Após a aplicação de um questionário que mensurou o nível de competências digitais de professores da rede municipal de ensino de Aracaju, uma formação na área será realizada no segundo semestre de 2023. Iniciativa é fruto do termo de cooperação assinado em junho de 2022, entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), e a Universidade Tiradentes (Unit).

Graças à parceria que a Unit possui com a Universidade de Aveiro, de Portugal, pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Educação (PPED) da Unit aplicaram o questionário em 2022 e, para o próximo semestre de 2023, realizarão uma formação entre professores da rede municipal de ensino.

O diagnóstico obtido auxiliará a Semed na criação de políticas públicas de formação continuada de professores na área de tecnologia. “A previsão para realização da formação é para o segundo semestre deste ano, quando o ambiente virtual de aprendizagem será apresentado para oferecermos esse curso em teste aos professores da rede pública de ensino de Aracaju”, explica o pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Unit, professor Ronaldo Linhares.

“A Unit nos deu a devolutiva com os resultados obtidos através da aplicação dos questionários e também nos apresentaram uma proposta de formação. A ideia é que, agora, a gente apresente este resultado aos gestores escolares para que tenham ciência do nível do desenvolvimento tecnológico de seus professores. A partir daí, vamos organizar este processo formativo para atender as demandas de cada segmento de professores, tanto da Educação Infantil, quanto do Ensino Fundamental”, explica o diretor de formação continuada da Semed, professor Willams dos Santos.

Identificar a percepção que os professores têm sobre suas competências digitais, auxilia a Semed a ter dimensão das formações que já foram feitas. “Principalmente se surtiram efeito ou não, verificando como o professor se sente em relação a essas competências para se comunicar e avaliar, tudo digitalmente e em rede”, detalha o professor do PPED da Unit, Alexandre Chagas.

Após a formação, a pesquisa voltará a ser aplicada entre os professores participantes com o intuito de identificar se a autoavaliação deles mudou a respeito das competências digitais, em relação ao último questionário aplicado em 2022.

Formação na Educação Básica

A Unit já ofereceu uma formação voltada aos professores estaduais, por meio de parceria com Fapitec e Secretaria de Estado da Educação de Sergipe. “Já estamos fazendo algumas modificações após a primeira turma e ao propormos para a Semed, de imediato aceitaram e já querem começar em agosto. A ideia é que seja autoinstrucional, mas a Semed participará de alguns momentos”, completa Chagas.

De acordo com o secretário da Educação, Ricardo Abreu, a Prefeitura vem atuando em várias frentes para que os docentes e discentes tenham acesso às tecnologias e a equipamentos que dialoguem com as mais modernas práticas de Educação.

“Entendemos que os nossos passos devem ser embasados através destes diagnósticos e o termo de cooperação firmado entre Prefeitura e Unit possibilita termos uma radiografia de proficiência tecnológica dos nossos docentes, porque a partir desse diagnóstico vamos poder desencadear uma série de ações, principalmente no que diz respeito à formação continuada de professores”, afirma o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu.

Pesquisa de diagnóstico DigCompEdu

Entre os meses de setembro e dezembro de 2022, professores da rede responderam a um questionário denominado ‘Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu)’, que já vem sendo utilizado em redes de Educação da Europa e que foi aplicado pela Universidade de Aveiro, por intermédio da Unit. Em Aracaju, 515 professores da rede municipal de ensino participaram da avaliação.

O DigCompEdu foi desenvolvido pela Comissão Europeia com o objetivo de permitir aos educadores, de todos os níveis de educação, avaliar e desenvolver de forma abrangente a sua competência digital pedagógica. O programa propõe ainda seis níveis de proficiência que variam entre o A1 e o C2, que indicam o participante como recém-chegado, explorador, integrador, especialista, líder ou pioneiro.

De acordo com o diretor de formação continuada da Semed, professor Willams dos Santos, na rede municipal, há vários níveis diferentes de competências digitais. “Há um grupo de professores que estão nos níveis mais básicos de tecnologia e outros em níveis mais avançados, que sabem usar a tecnologia de forma pessoal mas também como dispositivo pedagógico em sala de aula”, conta.

UNIT – Com informações da Asscom Semed