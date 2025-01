Confiança derrota Falcon na 2ª rodada do campeonato sergipano

Apenas uma partida válida pela 2ª rodada do estadual movimentou a competição nesta quinta-feira (16). Na arena Batistão, as equipes do Falcon e Confiança entraram em campo nesta noite.

O time azulino dominou as ações da partida e venceu por 3 a 1. A vitória do Confiança contou com os gols de Rodriguinho, Fábio e Thiago Santos. O volante Dandan diminuiu para o Carcará. Com o resultado, a equipe do Confiança assumiu a liderança do estadual com seis pontos e oito gols marcados. A defesa azulina sofreu apenas dois gols.

Acompanhe a classificação de momento do estadual:

1) Confiança 06 pontos

2) Sergipe 04 pontos

3) Lagarto 03 pontos

4) Itabaiana 03 pontos

5) Falcon 03 pontos

6) América de Propriá 03 pontos

7) Barra 01 ponto

8) Carmópolis 00 ponto

9) Dorense 00 ponto

10) Guarany 00 ponto

A 2ª rodada rodada do Sergipão SuperBet será finalizada no dia 23 de janeiro. Antes neste fim de semana tem início a 3ª rodada. Acompanhe os detalhes:

3ª rodada

Sábado (18/01)

15h30 – Dorense x Carmópolis, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Lagarto x Guarany, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Domingo (19/01)

16h – Itabaiana x Sergipe, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Segunda-feira (20/01)

19h – Falcon x Barra, arena Batistão, em Aracaju

2ª rodada

Quarta-feira (22/01)

15h30 – Guarany x Itabaiana, estádio Caio Feitosa

Quinta-feira (23/01)

20h -Barra x Lagarto, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

3ª rodada

29/01

15h30 – América de Propriá x Confiança, estádio Durval Feitosa, em Propriá

Com informações da FSF – Foto: Luiz Neto/ADC