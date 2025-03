Confiança derrota Falcon na arena Batistão na semifinal do Sergipão

A penúltima fase do Campeonato Sergipano da Série A1, teve início na tarde deste sábado (08) com os jogos de ida das semifinais. A partida entre Falcon e Confiança iniciou as partidas da fase. O duelo aconteceu na arena Batistão, em Aracaju.

E a equipe do Confiança levou a melhor e venceu por 2 a 1. Os gols do time azulino foram de André Lima e Ronald Camarão. O atleta Ueslei marcou para o Falcon.

Com o resultado, o Confianca tem a vantagem do empate no jogo de volta para conquistar a classificação. O segundo duelo entre as equipes acontece no próximo domingo (16/03), às 17h, na arena Batistão.

Os jogos de ida das semifinais serão finalizados, amanhã com a partida entre América de Propriá e Itabaiana. Acompanhe os detalhes do confronto:

Domingo (09/03)

15h30 – América de Propriá x Itabaiana, estádio Durval Feitosa, em Propriá

Árbitro Central: Diego da Silva – Master/FSF

Assistente 1: Renner Lisboa Santos – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master/FSF

Quarto Árbitro: Éder Marinheiro Souza – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

FSF – Foto: Luiz Neto/ADC