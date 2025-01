Confiança derrota o Guarany na 1ª rodada do campeonato sergipano

A rodada de abertura do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025, foi encerrada na noite desta segunda-feira (13/01) com a partida entre Confiança e Guarany. O duelo aconteceu na arena Batistão, em Aracaju e contou com a presença de um bom público.

Com a bola rolando, a equipe azulina fez valer o mando de campo e goleou o time de Porto da Folha por 5 a 1. Os gols do Confiança foram marcados por André Lima, Rodriguinho, Breyner Camilo, Ronald Camarão e Luiz Otávio. Em cobrança de pênalti, O atacante Ryan diminuiu para o galo do sertão.

O estadual terá sequência nesta terça-feira com partidas da 2ª rodada do Sergipão SuperBet. Acompanhe os confrontos:

Terça-feira (14/01)

15h30 – América de Propriá x Dorense, estádio Durval Feitosa, em Propriá

20h – Barra x Lagarto, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Quarta-feira (15/01)

20h – Carmópolis x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

Quinta-feira (16/01)

19h – Falcon x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

22 de janeiro

15h30 – Guarany x Itabaiana, estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha

FSF – Foto: Luiz Neto/ADC