Confiança, Dorense, Falcon e Sergipe vencem na 3ª Rodada do Sub-20

As quarto partidas da terceira rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, foram realizadas na tarde deste sábado (01/06). Todas os jogos tiveram um clube vencedor.

No município de Nossa Senhora das Dores, a equipe da casa enfrentou o Olímpico. O Dorense venceu por 3 a 1, com gols de João (2x) e Alessandro. O atacante Cauan diminuiu para o Olímpico. Na região centro-sul, o Lagarto recebeu o Falcon, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Os visitantes venceram por 1 a 0. O gol da vitória do Falcon foi marcado pelo meia Gabriel Matos.

No baixo São Francisco, América de Propriá e Confiança entraram em campo no estádio Durval Feitosa, em Propriá. O time azulino venceu por 1 a 0. O gol do Confiança foi marcado pelo atleta Lucas Gabriel. E em Aracaju, o Sergipe enfrentou a equipe do Atlético Gloriense, no estádio João Hora. Os colorados venceram por 5 a 0 com gols de Matheus (2x), Ricardo, Luiz Cláudio e Cebolinha.

Acompanhe a classificação do SUB-20 da Série A1, com o encerramento da 3ª rodada:

1) Falcon 09 pontos

2) Sergipe 07 pontos

3) Confiança 06 pontos

4) Lagarto 04 pontos

5) Olímpico 03 pontos

6) Dorense 03 pontos

7) Atlético Gloriense 03 pontos

8) América de Propriá 00 ponto

O estadual do SUB-20 da Série A1, terá sequência na próxima sexta-feira e será finalizado no domingo com jogos válidos pela 4ª rodada. Acompanhe os confrontos:

Sexta-feira (07/06)

15h – Falcon x Dorense, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju

Sábado (08/06)

15h – Olímpico x Sergipe, estádio Tenison Souza, em Itabaianinha

15h – Atlético Gloriense x América de Propriá, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

Domingo (09/06)

15h – Confiança x Lagarto, estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju

Fonte e foto FSF