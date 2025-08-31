Confiança e Itabaiana estão no Campeonato Brasileiro da Série C de 2026

Os representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), no Campeonato Brasileiro da Série C, encerram as participações na edição de 2025 neste sábado (30/08). As equipes do Confiança e Itabaiana venceram as partidas desta tarde válidas pela última rodada da primeira fase.

Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Itabaiana venceu por 1 a 0, a equipe do ABC, e garantiu a permanência no Brasileiro da Série C de 2026. O gol do tricolor foi marcado em cobrança de falta pelo meia Dione. O clube finalizou a competição na 16° posição com 22 pontos somados, em 19 partidas.

E pelo mesmo placar, o Confiança derrotou na arena Batistão, a equipe do Retro. O gol do time azulino foi marcado pelo atacante Maycon Aquino. Mesmo com a vitória, o Confiança não avançou de fase na competição. O clube terminou a Série C, na 9° posição da tabela. Em 19 jogos foram somados 26 pontos.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) parabeniza os clubes do Confiança e Itabaiana pela participação na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro da Série C. A entidade também parabeniza os dirigentes, torcedores e membros da imprensa pelo apoio aos clubes em mais uma competição nacional.

Texto e foto FSF