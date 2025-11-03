Confiança e Juventude vencem na na 3ª rodada do Feminino Adulto

O primeiro fim de semana do mês de novembro foi de disputa da 3ª rodada do Campeonato Sergipano Feminino Adulto de 2025. A rodada teve início no sábado (01/11), e foi finalizada neste domingo.

O destaque da rodada foi o clássico do município de Estância entre as equipes do Juventude e Estanciano. O duelo movimentou a região sul e aconteceu no estádio Vila Operária. A atual campeã do estadual levou a melhor e venceu por 8 a 0. Os gols do Juventude de Estância foram de Max (2x), Manu, Paulinha, Sara, Jéssica Alagoana, Raissa e Kim.

E no domingo, o estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju, foi palco do duelo entre Confiança e Desportiva Aracaju. O time azulino venceu por 3 a 0. Os gols do Confiança foram marcados por Arielly, Anna Alice e Ketelin.

O estadual terá sequência no próximo fim de semana. Acompanhe os confrontos da 4ª rodada do Sergipano Feminino Adulto:

Sábado (08/11)

15h15 – Lagarto x Desportiva Aracaju, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

15h15 – Confiança x Juventude, CD da FSF, na Barra dos Coqueiros

15h15 – Estanciano x Olímpico, estádio Augusto Franco, em Estância

