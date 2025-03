Confiança empata com Itabaiana e é bicampeão Sergipano da Série A1

O Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025, chegou ao fim na tarde deste sábado (29), com o segundo jogo entre Confiança e Itabaiana. A partida aconteceu na arena Batistão, em Aracaju e contou com um excelente público. As duas torcidas compareceram e fizeram uma linda festa nas arquibancadas.

Em uma partida muito equilibrada, o duelo ficou no empate em 1 a 1. O tricolor da serra saiu na frente aos 17 minutos, gol de Coppetti. O empate do time azulino veio no início da segunda etapa. Em cobrança de pênalti, o volante Fábio deixou tudo igual. Por ter vencido o jogo de ida pelo placar de 2 a 1, o dragão garantiu o título com o empate.

Com uma belíssima festa de encerramento, o clube recebeu das mãos do presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), o troféu em homenagem ao ex-dirigente do Club Sportivo Sergipe, Ary Rezende. O dragão também recebeu 200 mil reais. Pelo vice-campeonato, o Itabaiana recebeu 100 mil reais e vaga na Copa do Brasil de 2026. O Confiança também está garantido na competição nacional no próximo ano.

Durante todo o estadual, o time azulino teve a melhor campanha do competição. Em 13 jogos foram: nove vitórias, três empates e uma derrota. O Confiança marcou 34 gols e recebeu 11 gols. A equipe teve o artilheiro da competição, o atacante Neto com oito gols marcados.

FSF – Foto: Luiz Neto/ADC