Confiança empata com o ABC em 0 a 0 pela Série C na Arena Batistão

O Confiança e ABC se enfrentaram na tarde deste sábado (25), na Arena Batistão em Aracaju, pela sexta rodada da Série C. O Dragão buscava voltar a vencer após duas derrotas consecutivas e o time potiguar tentava a segunda vitória consecutiva na competição.

O jogo terminou empatado em 0 a 0, em um duelo equilibrado com chances para os dois lados, Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo, mas não conseguiram aproveitar as chances. Na segunda etapa, o duelo esfriou e terminou com empate sem gols.

O Confiança segue em 13º com cinco pontos e o ABC segue em 12º, com a mesma pontuação.

O Confiança volta a campo no próximo sábado, quando recebe a Aparecidense, às 17h, na Arena Batistão, pela sétima rodada da Série C. Já o ABC recebe o Floresta no domingo, às 16h, no Frasqueirão.

Foto Mikael Machado/ADC

O Confiança e ABC se enfrentaram na tarde deste sábado (25), na Arena Batistão em Aracaju, pela sexta rodada da Série C. O Dragão buscava voltar a vencer após duas derrotas consecutivas e o time potiguar tentava a segunda vitória consecutiva na competição.

O jogo terminou empatado em 0 a 0, em um duelo equilibrado com chances para os dois lados, Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo, mas não conseguiram aproveitar as chances. Na segunda etapa, o duelo esfriou e terminou com empate sem gols.

O Confiança segue em 13º com cinco pontos e o ABC segue em 12º, com a mesma pontuação.

O Confiança volta a campo no próximo sábado, quando recebe a Aparecidense, às 17h, na Arena Batistão, pela sétima rodada da Série C. Já o ABC recebe o Floresta no domingo, às 16h, no Frasqueirão.

Foto Mikael Machado/ADC