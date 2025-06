Confiança empata e vai às quartas de final da Copa Nordeste

Jogando em Juazeiro (BA), o Confiança empatou com o Juazeirense sem abertura de placar e conseguiu o ponto que precisava para avançar às quartas de final da Copa Nordeste. Realizado, nesse sábado (7), no Estádio Adauto Moraes, o jogo foi truncado e com poucas emoções para os torcedores, mas o resultado classificou o time sergipano na quarta colocação do Grupo B. Agora, o Confiança vai jogar com o Vitória (BA), o líder do Grupo A. Já o Juazeirense deixou a competição.

O início do jogo foi marcado por dificuldades técnicas, com as equipes sofrendo para trocar passes e criar jogadas ofensivas, muito em função do gramado pesado do estádio. A primeira etapa registrou apenas um chute a gol. O cenário ficou ainda mais complicado para o Confiança quando Eduardo Moura foi expulso após falta dura. Na cobrança, Tatá Baiano obrigou o goleiro Felipe a fazer boa defesa. Fora isso, o jogo seguiu morno, sem grandes chances para ambos os lados.

A etapa complementar manteve o ritmo lento e as defesas prevaleceram. O único lance de perigo foi protagonizado por Trindade, da Juazeirense, que novamente parou em Felipe, goleiro do Confiança. Com um a menos, o Dragão do bairro Industrial de Aracaju se concentrou em segurar o resultado, suficiente para garantir sua vaga no mata-mata.

Fonte: Site Futebol Sergipano (Foto: Juazeirense)