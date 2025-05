Confiança empata em 0 a 0 com o CSA no Estádio Rei Pelé, em Maceió

O Confiança mostrou poder de reação e conquistou um ponto importante fora de casa ao empatar em 0 a 0 com o CSA, nesse sábado (24), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O resultado interrompe a sequência de derrotas do Dragão e pode ser o início de uma virada na competição para o time proletário, que segue lutando para deixar a lanterna do campeonato.

O duelo foi marcado por muita chuva e um campo pesado, o que dificultou as ações ofensivas das duas equipes. O CSA, embalado pela classificação histórica sobre o Grêmio na Copa do Brasil, entrou em campo com alguns titulares poupados, mas não conseguiu transformar o momento positivo em vitória. Já o Confiança, mesmo pressionado pela má fase, mostrou organização defensiva e segurou o empate fora de casa, somando agora quatro pontos na tabela.

Apesar de ainda ocupar a décima nona posição, o resultado pode dar moral ao elenco azulino, que volta a jogar diante de sua torcida na próxima rodada, contra o Brusque, no Batistão, no domingo, às quatro e meia da tarde.

O ponto conquistado fora de casa é importante para a sequência do campeonato. Agora é focar no próximo jogo e buscar a vitória diante do nosso torcedor, destacou o técnico interino Alexandre da Luz.

Fonte: Site Futebol Sergipano (Foto: CSA)